Жители Чувашии вдвое чаще стали жаловаться на открытые канализационные люки

Чебоксарцы, канашцы и алатырцы чаще остальных жителей Чувашии натыкаются на открытые люки колодцев во дворах домов или на проезжей части и не забывают сигнализировать об этом в госпабликах. Об этом свидетельствует свежая статистика ЦУР Чувашии. За лето и 2 недели сентября специалисты проектного офиса приняли и обработали свыше 70 жалоб на эту тему. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года таких сообщений в соцсетях было вдвое меньше.

Треть всех сообщений пришлась на Чебоксары. К примеру, горожане просят коммунальщиков обратить внимание на просевшие и полуразрушенные колодезные люки прямо на проезжей части по улицам Гладкова, Хевешской. По словам автомобилистов, такое состояние сооружений запросто может спровоцировать ДТП. Не дают покоя люки системы водоотведения и жильцам дома 13 по улице Радужной. Они настолько хлипко закреплены, что каждый раз, когда по ним проезжает машина, конструкция издает весьма неприятный звук. Учитывая, что трафик автомобилей возле дома высокий, о здоровом сне по ночам люди уже и забыли. Для подтверждения своих слов автор сообщения помимо фотографии разместил в соцсетях столичной администрации еще и видео. На жалобу горожанки власти отреагировали оперативно: проведя обследование с выездом на место, решили вместе со строителями продумать, как технически закрепить решетки к лоткам, чтобы они не скрипели.

Канашцы и алатырцы тоже активны в соцсетях. Каждое седьмое сообщение, касающееся канализационных люков, было прислано именно из этих населенных пунктов. Правда, жители малых городов чаще указывают на проблемы с колодцами не на проезжей части, а в пешеходной зоне. К примеру, бдительные канашцы написали в госпаблике местной администрации про отсутствующую крышку рядом с техникумом по улице Ильича.

Еще в начале лета жильцы домов в районе поселка Элеватор просили починить полуразрушенный колодец прямо на площадке, где играют дети. Порядок по озвученным адресам спустя какое-то время, конечно, навели. Но людей беспокоит, что управляющие компании и МУП «Каналсеть» очень долго реагируют на запросы, а последние еще и постоянно ссылаются на высокую загруженность своих специалистов. «В вопросах безопасности медлить нельзя», – сошлись во мнении пользователи соцсетей и рассчитывают, что впредь коммунальщики будет расторопнее.

Отметим, что несмотря на то, что летом в регионе количество жалоб на состояние канализационных накопителей превысило прошлогодний показатель, тем не менее рекордным оно не стало. К примеру, только за апрель 2024 года специалисты ЦУР Чувашии зафиксировали и обработали 45 сообщений на тему открытых люков. Тогда пропажу крышек со своих положенных мест коммунальщики объясняли банальным воровством и работой дорожной техники – при расчистке снега тракторист вполне может её сдвинуть, ведь под сугробом не всегда удается разглядеть колодец.

Источник: cheb.mk.ru