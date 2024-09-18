Дополнительные 20,7 млн рублей выделено для компенсации школьной и спортивной формы многодетным семьям Чувашии

Как сообщает Правительство Чувашии, соответствующее распоряжение Кабинета Министров подписано Главой республики Олегом Николаевым.

Стоит отметить, что новая мера социальной поддержки предусматривает единовременную выплату в размере 12 860 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи. Выплата производится один раз в календарный год. Необходимо, чтобы при этом среднедушевой доход многодетной семьи не превышал прожиточный минимум на душу населения, который в данный момент составляет 13 444 рубля.

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