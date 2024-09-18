Введена новая медицинская поддержка для спортсменов Чувашии

Спортсмены республики, входящие в состав сборных команд России, отныне смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования абсолютно бесплатно. Все расходы будут покрыты из республиканского бюджета. Мера начала действовать в текущем году по распоряжению Главы Чувашии Олега Николаева.

Высокотехнологичная медицинская помощь будет предоставляться в экстренном порядке, что ускорит процесс реабилитации и восстановления здоровья и физической формы спортсменов.

чувашинформ.рф