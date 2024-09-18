Будущие выпускники Шумерли сдали нормативы ВФСК «ГТО»

Вот и прошел очередной этап сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений города. Ребята готовились и показали отличные результаты!

Сегодня 18 сентября во второй день тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» учащиеся 9 классов сдавали нормативы по беговым видам, а одновременно, учащиеся 11 классов проверяли свои физические возможности в тестовых испытаниях Комплекса ГТО, отнесенных к группе ОФП.



Ребята выполняли тестовые испытания в следующих видах: прыжок в длину с места, наклон в упоре стоя, отжимания в упоре лёжа, челночный бег и пресс, бег на 60 м, 2000 м у девочек и 3000 м у мальчиков.

Напомним, что выпускникам, будущим абитуриентам, успешно прошедшим тесты ГТО, могут добавить дополнительные баллы при поступлении в вуз.

СШ г. Шумерли.