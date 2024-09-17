«Всё для тебя»: хит Стаса Михайлова стал саундтреком рекламы путешествий по России

Свободные отели, тихие пляжи, лучшие виды для фото, индивидуальные экскурсии и личный гид — всё это только для тебя, когда отдыхаешь в межсезонье.

2 сентября АНО «Национальные приоритеты» запустили рекламную кампанию, демонстрирующую основные преимущества туристических поездок в межсезонье: эксклюзивный, доступный и насыщенный отдых повышенной комфортности, в котором нет ничего лишнего и всё только для тебя.

Задача кампании — показать преимущества отдыха в «низкий сезон» и привлечь внимание россиян к возможностям, которые представлены на рынке туристических услуг. На сайте Путешествуем.РФ, который развивается при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», для этого специально собраны маршруты путешествий в межсезонье.

Строчки из песни Стаса Михайлова «Всё для тебя» звучат в промороликах на ТВ, в интернете и на радио, а также используются в макетах наружной рекламы.

Главные герои видео «Однажды в межсезонье» хотят взять максимум от своего отдыха и не готовы его ни с кем делить, даже если в один огромный отель заселились всего два гостя.

В межсезонье города наконец-то разгружаются от потока туристов, цены не взвинчивают, «очередей на фото» не существует, а персонал готов уделить тебе больше времени и внимания. Ты можешь получать привилегии и пользоваться инфраструктурой для отдыха на лучших условиях. Здесь всё, как ты хотел, и ничего этому не мешает.

Лето с пляжным отдыхом и зима с горнолыжными курортами — пиковые сезоны для отпусков. Как следствие — цены в это время выше, а туристов больше. Но многие всё равно предпочитают отдыхать в самый час пик.

Альтернатива, которая приятно скажется на кошельке, — отдых в межсезонье, то есть осенью и весной. На морском побережье в это время вы избежите сильной летней жары, которую любят далеко не все, а если решите поехать, например, в санаторий, то получите тот же сервис и пул оздоровительных процедур, но за меньшую сумму.

Межсезонье также лучшее время для экскурсионного и культурно-познавательного туризма. Среди предложений: музеи Санкт-Петербурга, колорит Казани, уют Нижнего Новгорода, знакомства с небольшими городами Золотого кольца и Серебряного ожерелья, Екатеринбург, где хранится древнейшая деревянная скульптура в мире — Большой Шигирский идол, Музей Мирового океана в Калининграде, Музей космонавтики в Калуге и многие другие интереснейшие объекты культуры и искусства.

Туристическая индустрия традиционно предлагает путешественникам скидки в межсезонье, а отсутствие большого наплыва туристов сделает вас по-настоящему особенными гостями.