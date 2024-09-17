Будущие выпускники Шумерли приступили к сдаче нормативов ВФСК «ГТО»

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года, комплекс «ГТО» входит в состав Федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография» на период 2019 — 2030 гг.

В городе продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

17 и 18 сентября стадион «Труд» стал местом проведения комплексного приема тестовых испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» у будущих выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений города. Более 80 учащихся приняли участие в тестовых испытаниях.

В первый день тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» учащиеся 11 классов сдавали нормативы по беговым видам. Одновременно, учащиеся 9 классов проверяли свои физические возможности в тестовых испытаниях Комплекса ГТО, отнесенных к группе ОФП и челночном беге.

Завтра, 18 сентября учащиеся продолжат сдачу тестовых испытаний ВФСК «ГТО».







