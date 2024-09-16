21 сентября в России состоится традиционный День бега «Кросс нации».

Он входит в число мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни».



Как и в прошлые годы, к этому дню приурочена легкоатлетическая эстафета на призы нашей газеты. Соревнование станет 64-м по счету.

К участию в эстафете допускаются смешанные команды школ, ссузов, предприятий, организаций и учреждений города, семейные и любительские команды, допущенные врачом. Подать заявку нужно до 10.30 часов 21 сентября.



Правила эстафеты не поменялись – команды выступят в 6 группах: спортивные семьи (папа – 200 метров, мама – 140 м, ребенок до 10 лет включительно – 60 м), учащиеся 8-9 классов – (4 девушки и 4 юноши – по 200 м), учащиеся 10-11 классов, техникума (4 девушки и 4 юноши – по 200 м), женские команды предприятий, организаций, учреждений (4 женщины — по 200 м), мужские команды предприятий, организаций, учреждений (4 мужчины — по 200 м) и смешанные команды предприятий, организаций, учреждений (1 женщина и 3 мужчин – по 200 м).



Торжественное открытие «Кросса нации — 2024» на стадионе «Труд» начнется в 10.45 час., забеги — в 11 час.



Команды-победительницы будут награждены кубками, дипломами и призами, команды, занявшие 2 и 3 места, получат дипломы и призы. И победители, и призеры награждаются сертификатами на бесплатную годовую подписку на газету «Вперёд».

Наталья Игнатьева.