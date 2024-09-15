Еще один сплоченный коллектив, отмечающий в эти выходные свой профессиональный праздник,

работает в Лесной охране. Его возглавляет лесничий по Шумерлинскому лесничеству Сергей Таеров.

Впервые он приступил к работе в этой сфере в 1990 году и проработал в ней 12 лет -

был мастером леса, помощником лесничего, лесничим.

С 2002 по 2021 годы С. Таеров посвятил себя работе главным специалистом-экспертом в Росреестре, но в 2021 году вернулся в лесную отрасль и в настоящее время руководит коллективом из 7 человек. Кроме него самого, в нем трудятся два лесных инспектора — Геннадий Кулясов и Елена Индрякова, а также участковые лесничие Андрей Ансеев, Сергей Шахин, Анатолий Кирюшин и Игорь Махров.



Дольше всех, со дня формирования Лесной охраны, в коллективе работает Геннадий Кулясов, курирующий порецкую сторону. В сфере лесного хозяйства он трудится с 1984 года и за долгие годы работы был представлен к различным наградам. В этом году, например, Г. Кулясов награжден Почетной грамотой Минприроды Чувашии. В его копилке достижений есть и награды российского уровня: ведомственные знаки «10 лет службы в государственной лесной охране Российской Федерации» и «За сбережение и преумножение лесных богатств России».



По шумерлинской стороне ответственной является Елена Индрякова — опытный специалист, проработавший в лесной отрасли более 20 лет.



Андрей Ансеев в сфере лесного хозяйства с 1990 года: 6 лет проработал помощником лесничества в Порецком лесхозе, с 1995 по 2010 годы был там главным лесничим. Сегодня он участковый лесничий по Торханскому лесничеству. В числе его наград также ведомственный знак «10 лет службы в государственной лесной охране Российской Федерации», награда за тушение лесных пожаров по линии МЧС и другие. Специалист с 34-летним стажем работы считает, что в лесу обязательно должен быть порядок.



С 2018 года в коллективе работает участковый лесничий Дубовского лесничества Анатолий Кирюшин. На его стороне хорошо идут посадки, всё сажается своевременно и подлежит хорошему уходу.



Долгие годы посвятил лесному хозяйству и участковый лесничий по Алгашинскому лесничеству Сергей Шахин, а несколько месяцев назад к коллективу присоединился Игорь Махров, участковый лесничий по Порецкому лесничеству. Впрочем, в лесной отрасли он не новичок: за его плечами — обучение в нижегородском техникуме по специальности техника-лесовода и около 5 лет лесного трудового стажа.

Татьяна Александрова.