2024 год в Чувашии объявлен Годом экологической культуры и бережного природопользования. Экология — это очень важное направление, требующее к себе внимания, ведь от того, насколько бережно мы будем относиться к природе, зависит качество жизни и здоровье многих поколений.

Редакция решила внести свой вклад в проведение Года экологической культуры и бережного природопользования и реализовать проект «Планета чище — будущее краше». На протяжении сентября—ноября мы будем рассказывать вам о деятельности по сохранению природы, о людях, которые душой радеют за экологию, будем подсказывать, какую пользу сможет принести каждый из нас.

Одними из тех, кто не только бережет, но и преумножает природные ресурсы, являются работники леса. В третье воскресенье сентября они отмечают свой профессиональный праздник, и именно с них мы решили начать наш проект и взяли интервью у директора Шумерлинского лесничества Юрия Катейкина.

Юрий Андреевич, расскажите немного о себе. Как долго Вы работаете в лесном хозяйстве?

В 1981 году после службы в армии я пошел работать в Шумерлинский лесокомбинат и с того момента работаю в системе лесного хозяйства. Начинал с мастера леса, работал помощником, инженером, главным лесничим. Ни разу не пожалел, что выбрал эту сферу деятельности. Работа интересная, вокруг свежий воздух, а результаты труда в виде выросших насаждений, когда-то посаженных нами, радуют глаз — деревьям уже более 30-40 лет.

посаженных нами, радуют глаз — деревьям уже более 30-40 лет. Какова площадь лесного фонда Шумерлинского лесничества? Какие задачи стоят перед вашими работниками?

Шумерлинское лесничество расположено на территории Порецкого и Шумерлинского муниципальных округов. Площадь государственного лесного фонда составляет 99,9 тыс. га.

Наша основная задача — это охрана, защита и воспроизводство лесов. В данный момент продолжает действовать особый противопожарный режим. Мы занимаемся охраной и патрулированием лесов, чтобы не было возгораний. В этом году на нашей территории было одно самовозгорание — в начале июня в 73-м квартале Шумерлинского участкового лесничества загорелась старая химзаводская свалка. Это самовозгорание происходит ежегодно, и мы стараемся его оперативно потушить.

Все поставленные задачи по посеву-посадке, уходу за лесными культурами, рубке хода молодняка, прореживанию, по проведению санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий мы выполнили в установленные сроки и в полном объеме.

Наша основная задача — это охрана, защита и воспроизводство лесов. В данный момент продолжает действовать особый противопожарный режим. Мы занимаемся охраной и патрулированием лесов, чтобы не было возгораний. В этом году на нашей территории было одно самовозгорание — в начале июня в 73-м квартале Шумерлинского участкового лесничества загорелась старая химзаводская свалка. Это самовозгорание происходит ежегодно, и мы стараемся его оперативно потушить. Все поставленные задачи по посеву-посадке, уходу за лесными культурами, рубке хода молодняка, прореживанию, по проведению санитарно-оздоровительных и противопожарных мероприятий мы выполнили в установленные сроки и в полном объеме. Сколько человек работает в Шумерлинском лесничестве и каков средний возраст работников?

По штату должно быть около 70 человек, но на сегодняшний день у нас работает 46 работников – мы ощущаем нехватку кадров. Нам не хватает мастеров леса, лесников, водителей, механизаторов. И если водителей мы принимаем на пожароопасный период, то трактористам работа обеспечена круглый год. Средний возраст работников превышает 50 лет, к сожалению, молодые к нам не идут. Хочется надеяться, что планируемое повышение заработной платы на 24 % будет способствовать притоку кадров.

Наши работники активно участвуют в республиканских конкурсах «Лучший вальщик леса», «Лучший лесной пожарный», и не просто участвуют, а добиваются результатов. В числе недавних достижений — призовое место Андрея Катейкина в конкурсе по обрезке сучьев среди участников конкурса «Лучший вальщик леса».

Наши работники активно участвуют в республиканских конкурсах «Лучший вальщик леса», «Лучший лесной пожарный», и не просто участвуют, а добиваются результатов. В числе недавних достижений — призовое место Андрея Катейкина в конкурсе по обрезке сучьев среди участников конкурса «Лучший вальщик леса». Чем Вам запомнится Год экологической культуры и бережного природопользования?

В этом году проходит множество мероприятий экологической направленности. На территории нашего лесничества, к примеру, созданы сады памяти. Наши работники принимали участие в создании этих участков и активно за ними ухаживают.

Приятно, что в Год экологии шумерлинский дуб Петра Великого принимал участие в конкурсе «Российское дерево года-2024».

Приятно, что в Год экологии шумерлинский дуб Петра Великого принимал участие в конкурсе «Российское дерево года-2024». Какую поддержку Шумерлинское лесничество получает по нацпроекту «Экология»?

В этом году по нацпроекту «Экология» нам выделено около 9 млн рублей, больше половины средств реализовано.

В прошлом году лесничеству выделили пожарную автоцистерну вместимостью 6 тонн воды на шасси КамАЗ для тушения лесных пожаров. Технику мы получили по региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» за счет федеральных средств.

В прошлые годы также были выделены тракторы с полным комплектом лесохозяйственного оборудования. На 2024 год такой поддержки предусмотрено не было, но, учитывая выделение дополнительных средств на повышение зарплаты, мы надеемся, что в дальнейшем будут выделены средства и на обеспечение лесохозяйственной техникой.

В прошлом году лесничеству выделили пожарную автоцистерну вместимостью 6 тонн воды на шасси КамАЗ для тушения лесных пожаров. Технику мы получили по региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» за счет федеральных средств. В прошлые годы также были выделены тракторы с полным комплектом лесохозяйственного оборудования. На 2024 год такой поддержки предусмотрено не было, но, учитывая выделение дополнительных средств на повышение зарплаты, мы надеемся, что в дальнейшем будут выделены средства и на обеспечение лесохозяйственной техникой. Весной ваш коллектив активно занимается посадкой деревьев. Где вы выращиваете сеянцы для посадки?

Выращивание будущего здорового сеянца — это огромный труд рабочих лесного питомника, который расположен в Алгашинском участковом лесничестве. Там мы выращиваем сеянцы дуба, липы, сосны обыкновенной, ели европейской для дальнейшего воспроизводства лесов.

Будущий посадочный материал пропалывают, поливают, следят за его развитием. Плантации питомника содержатся в идеальном порядке, и в этом большая заслуга как сезонных, так и постоянных работников. Положительная работа коллектива питомника неоднократно отмечалась на республиканском уровне, проводились семинары по обмену опытом. А три года подряд (в 2013—2015 годы) алгашинский питомник был признан питомником высокой культуры.

Приятно отметить, что в лесовосстановлении активно участвует местное население, особенно жители лесных поселков Чувашские, Большие и Русские Алгаши, деревни Торханы. Посильную помощь по охране леса оказывают даже пожилые волонтеры.

Будущий посадочный материал пропалывают, поливают, следят за его развитием. Плантации питомника содержатся в идеальном порядке, и в этом большая заслуга как сезонных, так и постоянных работников. Положительная работа коллектива питомника неоднократно отмечалась на республиканском уровне, проводились семинары по обмену опытом. А три года подряд (в 2013—2015 годы) алгашинский питомник был признан питомником высокой культуры. Приятно отметить, что в лесовосстановлении активно участвует местное население, особенно жители лесных поселков Чувашские, Большие и Русские Алгаши, деревни Торханы. Посильную помощь по охране леса оказывают даже пожилые волонтеры. Как проводится работа по предоставлению древесины населению?

По законам Чувашской Республики древесина предоставляется по договорам купли-продажи для собственных нужд. Ежегодно мы обеспечиваем древесиной жителей 7 административных районов. Люди обращаются к нам по поводу распределения леса, мы им всё оформляем и отводим лес.

За древесиной может обратиться любой житель, который собирается строиться. В числе необходимых документов — копия паспорта, разрешение на строительство, выделение земельного участка. По договорам купли-продажи люди должны сами заготовить лес, вывезти и очистить лесосеки.

За древесиной может обратиться любой житель, который собирается строиться. В числе необходимых документов — копия паспорта, разрешение на строительство, выделение земельного участка. По договорам купли-продажи люди должны сами заготовить лес, вывезти и очистить лесосеки. Приближается ваш профессиональный праздник. Что Вы пожелаете своим коллегам?

В этом году торжественное мероприятие ко Дню работников леса состоится 16 сентября в Чувашском драмтеатре. Приятно отметить, что наших сотрудников будут чествовать различными наградами: звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики» присвоено начальнику Саланчикского участкового лесничества Владимиру Губанову. Почетной грамотой федерального агентства лесного хозяйства будут награждать мастера леса Порецкого участкового лесничества Сергея Азоркина, благодарностью — водителя пожарной машины Шумерлинского участкового лесничества Андрея Катейкина, Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики — Петра Тарасова и Игнатия Махрова.

От души поздравляю всех с профессиональным праздником, желаю успехов, здоровья и благополучия.

Кстати

При входе в здание Шумерлинского лесничества мы заметили емкость для сбора использованных батареек. Как отметил Ю. Катейкин, одну партию уже увезли для утилизации, второй контейнер уже наполнился на половину — приносят и свои сотрудники, и посетители.

Редакция газеты присоединяется к этому благому делу и объявляет трехмесячную акцию по сбору использованных батареек. Приносите к нам свои батарейки, а по завершении акции мы поделимся, сколько удалось собрать.

Татьяна Александрова.