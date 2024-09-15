Незадолго до своего профессионального праздника поздравления с присвоением почетного звания «Заслуженный лесовод Чувашской Республики» принимал начальник участка Саланчикского участкового лесничества Владислав Алексеевич Губанов.

В.А. Губанов — уроженец Нижней Кумашки. Его мама всегда говорила, что, если он хочет жить в деревне, то и профессию нужно получать пригодную для деревни. В те годы было достаточно престижно работать лесником, и Владислав подумывал о работе в лесном хозяйстве. Однако, к этой профессии он все же пришел не сразу.



После окончания школы и службы в армии Владислав выучился в ПТУ № 10 на каменщика-печника, работал в совхозе «Шумерлинский», позже — в строительной бригаде. Освоил и профессию сварщика, по которой работал сначала в совхозе, а потом — в СУ-8.



В лесную отрасль В.А. Губанов пришел в 1993 году — устроился тогда еще в Красночетайский лесхоз лесником. На работу его принимал начальник управления лесами Иван Кириллович Саверкин, о котором Владислав Алексеевич отзывается с большой благодарностью.



В 2003 году В.А. Губанов заочно окончил Марпосадский техникум. До 2008 года он проработал лесником 3 обхода, государственным инспектором по охране леса, мастером леса в Шумерлинском лесхозе. Затем его лесной стаж прервался, и повторно в эту сферу он пришел в 2017 году лесником в Саланчикское участковое лесничество, а в августе 2018 года был переведен на свою нынешнюю должность.



В обязанности В.А. Губанова сегодня входит отвод лесных насаждений для населения. В участковом лесничестве они работают втроем, хотя раньше, когда он был мастером, у него на участке было 5 лесников. Нагрузки хватает, но коллектив старается всё успевать и с пользой проводить каждый погожий денек.



Молодежь, к сожалению, в эту сферу сейчас не приходит. А свои первые шаги в лесной отрасли В.А. Губанов вспоминает с теплотой и благодарностью к своим коллегам, ныне ветеранам: в начале пути еще многого не знал, но рядом с ним находились лесники, которые работали уже по 8-10 лет. Благодаря их советам он с каждым днем набирался опыта и становился грамотным специалистом.

За годы работы Владислав Алексеевич внес большой вклад в сохранение и преумножение лесных богатств. Руководство отмечает его как добросовестного и ответственного работника, выполняющего доведенные задания качественно и в срок. В.А. Губанов уделяет большое внимание созданию лесных культур, проведению рубок ухода за лесными насаждениями, устройству противопожарных минерализованных полос, патрулированию в пожароопасное время. В вверенном ему лесном участке лесных пожаров не допущено.



Средняя приживаемость лесных культур по участковому лесничеству составляет 84-88 процентов, а такого можно достичь лишь при безупречном выполнении всей технологической цепочки создания лесных культур.



За добросовестное отношение к работе В.А. Губанов награжден Почетными грамотами Шумерлинского лесничества, Благодарностью и Почетными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. А теперь копилка наград пополнилась званием заслуженного лесовода.



Вместе с супругой Валентиной Витальевной, работающей начальником Нижнекумашкинского территориального отдела, они воспитали двоих сыновей. Старший, Алексей, — военнослужащий, служит в Тверской области. Младший, Андрей, проживает в Шумерле и служит в МЧС.



Губановы богаты внуками — 7 сентября у них появился седьмой внук. Бабушка с дедушкой с удовольствием помогают нянчиться с внуками, а один из них, Аким, говорит дедушке, чтобы он хоть иногда брал его в лес. «Мне там нравится, даже домой не хочется», — говорит внучок-первоклассник, тем самым радуя Владислава Алексеевича.



В канун профессионального праздника В.А. Губанов поздравляет всех своих коллег, ветеранов, с кем он начинал свой трудовой путь, с Днем работников леса. Желает им счастья, добра и здоровья.

Татьяна Александрова.