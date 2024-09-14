Дорогие шумерлинцы!

От лица всей Корпорации «Проект-техника» поздравляем вас с Днём города!



Сегодня праздник для всех жителей Шумерли и её гостей. Это особый день, когда мы отмечаем историю и достижения нашего славного города.



Любимый город прошел долгий путь развития и преобразования. На наших глазах он рос, преображался, становясь с каждым годом красивым, молодым и современным. Все эти добрые перемены были бы невозможны без людей, которые делают его по-настоящему особенным, — наших горожан. Вы сердце и душа города Шумерли!



В этот день мы особенно отчетливо ощущаем единство, солидарность со своими земляками и любовь к родному городу. От всего сердца благодарим всех шумерлинцев, кто своим трудом, талантом, энергией создает историю города и способствует его динамичному развитию.

Желаем всем доброго здоровья, благополучия и новых достижений! Пусть во все времена Шумерля будет живописным, процветающим и любимым городом! С праздником!



Правление Корпорации «Проект-техника» и руководство АО «ШЗСА».