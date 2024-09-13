Родников живительная сила…

Проект «Родники Чувашии» является якорным событием в республике в числе значимых проектов в рамках Года экологической культуры и бережного природопользования. Поставлена задача «охватить все родники вниманием, зафиксировать, запаспортизировать их и на основе этого сделать цифровую карту родников Чувашской Республики, а в последующем проложить к ним экологические тропы», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе последней прямой линии.

Одним из исследуемых в рамках проекта природных объектов стал шумерлинский святой источник трех святых: Георгия Победоносца, целителя Пантелеймона и Никиты Гофтского.



Весной этого года родник принимал участие в республиканском конкурсе «Лучшие благоустроенные родники в муниципальных округах Чувашии». Членами Чувашского республиканского отделения Русского географического общества и географами Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова было рассмотрено около 60 заявок, в том числе и заявка, представленная Шумерлинским муниципальным округом. А 25 июня в Батыревском муниципальном округе прошел республиканский экофестиваль «Родники России – родники Чувашии», на котором победителям конкурса были вручены награды: памятные таблички Русского географического общества и благодарности Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. Наш родник вошел в число победивших. Награду получила делегация Шумерлинского муниципального округа в составе Надежды Долговой, Ирины Ежовой и Александра Балакирева. Приз победителя конкурса было решено передать родителям инициатора благоустройства родника Алексея Сенаторова, ныне покойного.



… Идея благоустройства родника возникла у жителя Шумерли Алексея Сенаторова в 2017 году. Проведение работ было одобрено Шумерлинским лесничеством и администрацией района. Благословил начинание настоятель церкви Серафима Саровского. Спонсорами и исполнителями выступили А.М. Сенаторов, А.А. Балакирев и П.К. Балукин. Помогали студенты Шумерлинского техникума. Материал для строительства спуска к роднику предоставил Шумерлинский комбинат автофургонов. И уже в сентябре 2018 года люди окунались в купели. Изначально родник был благословлен в честь целителя Пантелеймона, но после того, как были найдены еще три выхода родника, название расширилось. 12 ноября 2018 года состоялось освящение источника, поклонного креста и купели. Источник посвятили трем святым великомученикам. Чин освящения совершил благочинный 6-го округа протоиерей Владимир Ильин в сослужении настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы села Ходары протоиерея Алексея Чумерина и клирика храма преподобного Серафима Саровского иерея Анатолия Егорова. Место вокруг родника преобразилось — удобные подъездные пути, спуск оснащен лестницей, место забора воды огорожено от пыли, дождя и грязи, в деревянном срубе расположена купель. И при этом вся композиция гармонично вписалась в смешанный лес, при обустройстве родника ни одно дерево не было спилено или повреждено. При обустройстве источника для набора воды и купели соблюдены все санитарно-гигиенические требования.



Инициаторами полномасштабных исследований уникальных водных объектов являются Чувашское республиканское отделение РГО и Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии региона и Российского научного фонда. Полевые исследования родников активно велись весь весенне-летний период. Перед полевыми исследованиями ученые-географы Чувашии разработали типовые анкеты по описанию родников и разослали его во все муниципальные округа. На основании анкет были определены места сбора первичных материалов, включающих географическую привязку, гидроэкологический анализ и описание ландшафтно-экологической ситуации на природниковой территории.

Полномасштабные выезды по республике начались с июня, в ходе которых были исследованы десятки источников в Шемуршинском, Канашском, Ибресинском, Янтиковском, Батыревском, Мариинско-Посадском округах.

В преддверии нового учебного года председатель Чувашского республиканского отделения РГО, зав. кафедрой физической географии и геоморфологии ЧГУ, к.г.н., доцент И.В. Никонорова, председатель Чувашского регионального отделения Российского экологического общества, доцент кафедры природопользования и геоэкологии ЧГУ А.А. Миронов и к.г.н., доцент кафедры физической географии и геоморфологии ЧГУ В.Н. Ильин побывали на роднике трех святых на окраине Шумерли. Эксперты провели с членами школьного лесничества «Дубок» гимназии № 8 полевой эколого-ориентированный практикум по исследованию воды из источника.



Подготовила Н. Игнатьева.







