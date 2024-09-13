Очередная помощь из Шумерли поехала в зону СВО

В четверг, 12 сентября, волонтёры из «Группы поддержки ребят» отправили в зону СВО два автомобиля УАЗ и гуманитарный груз.

Эти автомобили были куплены на средства волонтеров. Участники сообщества Алексей Кокушин, Геннадий Вашуркин, Александр Самойлов и Николай Кондратьев провели техосмотр и подготовили машины к дороге.



Иеромонах Венедикт (Храм преподобного Серафима Саровского г. Шумерли) освятил машины перед отправкой их на фронт. Предприниматель Виталий Литвинчук выделил канистру бензина. За рулем автомобилей едут два водителя ООО «ШумТрансАвто» Сергей Николаев и Николай Яндаков, они довезут автомобили до Ростова. Генеральный директор этой компании Александр Пронин взял на себя все расходы, связанные с дорогой до Ростова.



Также волонтеры загрузили машину гуманитарной помощи от шумерлинцев. В коробки упаковали то, что необходимо нашим защитникам: от средств линой гигиены и сухих домашних супов до тепловизоров, прицелов и электросамокатов.



Вместе с волонтерами-единомышленниками из Ядринского района, которые тоже погнали 2 УАЗа в зону СВО, автопоезд отправился в путь!



«Группа поддержки ребят» благодарит всех добровольцев за помощь! Люди помогают по своим силам и возможностям. Важна помощь каждого! И у всех она разная! Кто-то помогает переводом денежных средств, на которые впоследствии приобретается столь необходимая техника для ребят. Кто-то приносит носки, белье, рабочие перчатки. Кто-то варит печки-буржуйки. Кто-то шьёт, плетет, кто-то сушит и готовит. Кто-то пополняет корзины для бойцов.

Спасибо всем за доверие и помощь бойцам!



Соб. инф.







