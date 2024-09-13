На «Работе России» появился раздел для участников СВО

Роструд запустил на портале «Работа России» раздел «Трудоустройство и развитие карьеры ветеранов/участников СВО». Здесь собрана информация о мерах поддержки, которыми могут воспользоваться участники специальной военной операции через портал «Работа России» и получить в центрах занятости населения.



В частности, служба занятости населения помогает ветеранам и участникам СВО найти работу, повысить квалификацию, получить востребованную профессию, открыть свое дело.



«На портале «Работа России» создан отдельный раздел для участников специальной военной операции и их семей, в котором можно ознакомиться с реализуемыми мерами поддержки в сфере занятости. В этом разделе собрана вся необходимая информация от образовательных программ до телефонов горячих линий и контактов органов занятости в регионах», — сообщает заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.



С начала года службы занятости оказали более 37 тыс. услуг участникам СВО и членам их семей. В их числе содействие в поиске подходящей работы, профориентация, психологическая поддержка, организация профессионального обучения и др.



Федеральная служба по труду и занятости.