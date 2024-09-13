Наталья Гаврилова: «Выборы были честными»

По результатам голосования 6-8 сентября на выборах депутатов Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа первого созыва, по одномандатному

избирательному округу № 5 депутатом избрана Наталья Николаевна Гаврилова,

1977 года рождения, директор ООО «Управляющая компания «Строительное управление № 8».

Наталья Николаевна одержала уверенную победу, набрав 374 голоса, тем самым обогнав своего основного оппонента ровно на половину голосов избирателей.



В городе Н.Н. Гаврилову знают как компетентного директора управляющей компании, принципиального и справедливого руководителя. Именно эти качества, а еще амбициозность и твердость характера, привели ее в депутатское кресло.



В строительной профессии Наталья Николаевна без малого три десятка лет.

Свою трудовую биографию она начинала в 1995 году 18-летней девушкой, когда после окончания СПТУ-10 пришла в СУ-8 маляром-штукатуром.



Позднее заочно поступила в Чебоксарский планово-экономический техникум, окончив который получила специальность бухгалтера-экономиста. В разные годы работала в СУ-8 инженером по охране труда, в отделе кадров, инженером по контролю качества. Последнюю должность она по сей день успешно совмещает в ДООО СУ-8 ОАО «Стройтрест № 3».



В 2011 году Н.Н. Гаврилова окончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».



По признанию Натальи Николаевны, она ничуть не жалеет, что связала свою судьбу со строительной сферой. «Работу свою люблю и на другую никогда не променяю, — безапелляционно констатирует она. — Благодаря профессии я стала уверенной в себе, научилась общаться с людьми, оперативно решать проблемы».



Н.Н. Гаврилова руководит управляющей компанией с ноября 2009 года, с первого дня ее основания. Основной профиль – обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирных домах. Одним из важных направлений деятельности является аварийное обслуживание. А ситуации бывают разные, в каждую директор обязан лично вникнуть и должным образом исправить. «Я как директор обязана постоянно следить за непрерывным обеспечением жильцов многоквартирных домов качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства, без срывов и аварий», — говорит руководитель.



В ведении ООО «Управляющая компания «Строительное управление № 8» — 12 домов (один из них — в Красных Четаях) по улицам Мира, МОПРа, Францева, Косточкина, Щорса, Колхозной, в общей сложности включающих 858 квартир.



Казалось бы, все дома похожи друг на друга, с одними и теми же проблемами. Ан нет! «Каждый дом – это отдельное государство, — утверждает директор управляющей компании, — со своими особенностями и менталитетом».



По воле случая так совпало, что часть многоквартирных домов возглавляющей Натальей Николаевной управляющей компании входит в округ № 5, депутатом которого она избрана. «Надеюсь, что это обстоятельство сыграет исключительно положительную роль в решении разноплановых задач и в оказании помощи людям». А иначе и быть не может. За почти 15-летнее директорство в управляющей компании будущий депутат изнутри знает проблемы практически каждого дома, знакома с людьми, их семьями.



В своих предвыборных планах по округу № 5 кандидат в депутаты окружного Собрания в приоритетных задачах обозначила: переселение из ветхого и аварийного жилья жителей по ул. МОПРа, Мира, Пушкина; благоустройство дворовых территорий с межквартальной детской площадкой; решение проблемы аварийных деревьев во дворах; обустройство новых площадок под твердые коммунальные отходы; строительство безопасных пешеходных тротуаров по ул. Щорса и МОПРа. «Планов громадье, — говорит она. — Полномочия депутата позволят мне быть максимально полезной людям!»



Наталья Николаевна считает, что ее победа на выборах отнюдь не случайна. «Выборы были честными, — говорит она. — Признательна каждому избирателю, отдавшему свой голос за мою кандидатуру. Впереди предстоит большая работа».



Н.Н. Гаврилова признаётся, что депутатство для нее – загадочная и пока неизведанная сфера деятельности, но она чувствует в себе силы и огромный потенциал как для решения насущных проблем жителей округа, так и для реализации самых перспективных социальных проектов. Для этого у нее есть главное: любовь к своему родному городу и людям, в нем живущим.

СПРАВОЧНО

В 2017 году Н.Н. Гавриловой был посвящен раздел в энциклопедии «Россия в лицах». Самые успешные, профессиональные и перспективные лидеры страны занимают свое место на страницах каждого тома этого издания. В 2024 году имя нашей землячки занесено в «Энциклопедию жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» — первой в России энциклопедии, посвященной истории ЖКХ и отличившимся в отрасли людям.

Ольга Дмитриева.