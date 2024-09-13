В ожидании нового библиотечного пространства

Юманайская сельская библиотека вошла в число победителей конкурса заявок на получение субсидии из республиканского бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 2024 году. А это значит, что в Шумерлинском муниципальном округе появится еще одна современная, красивая библиотека.

Путь к ее созданию был нелегок и тернист. Он начался в 2022 году. Тогда сотрудники межпоселенческой библиотеки совместно с заведующей сельской библиотекой приступили к разработке проекта для участия в конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Но, прежде чем приступить к работе написания концепции, мы провели большую работу с населением. Юманайское сельское поселение находится в 28 км от административного центра муниципального округа, состоит из 7 населенных пунктов, где проживает более 900 человек. Библиотека имеет выгодное географическое расположение. В пешеходной доступности находится большое количество учреждений: сельский Дом культуры, среднеобразовательная школа им. С.М. Архипова с дошкольной группой, отделение общей врачебной практики, сельскохозяйственный производственный кооператив, филиал «Почты России». Библиотека обслуживает отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Кадеркино. С целью дальнейшего концептуального формирования спектра предоставляемых услуг было проведено интервьюирование и анкетирование среди населения. Мы изучали опыт других модельных библиотек, общались с коллегами, мониторили интерактивные новинки, размышляли о том, что станет интересным нашим посетителям.



Основная концептуальная идея модернизации Юманайской библиотеки заключается в создании современного информационно-творческого пространства «Центр притяжения – Библиотека», призванного связать воедино линию преемственности поколений, сохранить культуру родного языка, самобытность народа. Главный смысл этой идеи – сформировать новую форму общения, создать информационную, культурно-творческую и психологически комфортную среду для решения семейных проблем, социокультурной адаптации подростков, детей и их родителей, сохранить семейные традиции и обычаи чувашского народа.



В качестве символа будущей модельной библиотеки выбран дуб. Чувашский край издавна славился своими священными и заповедными дубравами, в культуре чувашей дуб символизирует не только мужественность, крепость силы духа, но и олицетворяет отчий дом, родину, семью. Название села «Юманай» переводится с чувашского на русский язык как «под дубом». Чувашские пословицы гласят: «Чăваш чунĕ юман хăвăлĕнче» (Дух чувашского народа обитает в дупле дуба); «Юман ‒ авалхи чăвашсен йăх палли» (Дуб ‒ родовой знак древних чувашей). Поэтому в художественном оформлении библиотеки присутствует изображение дуба как древа жизни, символизирующего род, семью, связь поколений и времен. Изучив все исследовательские материалы, использованные в качестве выявления потенциальных пользователей библиотеки и их предпочтения, мы выяснили, что в последние годы сохранилась тенденция возвращения молодежи и молодых семей на село. Поэтому очевидно, что именно библиотека должна стать настоящим центром притяжения для любого поколения.



Реализуемый проект предполагает ведение информационно-просветительской деятельности, проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на укрепление духовной культуры семьи, повышение культуры семейных отношений, развитие совместного творчества, удовлетворение досуговых интересов взрослых и детей, воспитание в людях понимания непреходящих ценностей. А главной помощницей в данном вопросе будет Книга.

Таким образом, библиотека станет местом притяжения молодых семей и семей с детьми. Для них в стенах библиотеки будет организован информационно-досуговый клуб выходного дня «Семейный навигатор» с привлечением педагогов, психологов, социальных работников.



При реализации проекта появится обновленное пространство с уникальной творческой атмосферой для формирования культурного кода подрастающего поколения. Это пространство будет открыто для всех проектов, задумок и идей молодых родителей, которые хотят творчески развиваться и общаться на площадке современного многофункционального пространства.

После проведения текущего ремонта и зонирования в Юманайской сельской библиотеке появятся современная комфортная мебель, в освещенных мягким светом нишах – красивые высокие стеллажи. Светлая мебель сделает библиотечное пространство просторным, легким и свежим. Для посетителей также будут интересны открытый холл — выставочное пространство, оснащённое комплектом галерейной системы; детский творческо-игровой зал «Сказочная Дубравка» («Юмахри юманлăх»), где будут проходить занятия малых групп, детских клубов, мастер-классов, медленного чтения; событийный зал с мобильной мебелью, который позволит трансформировать пространство под событие и семейный досуг: семейный кинозал, театральный подиум — место для настольных игр, проведение мероприятий. Объединить абонемент и читальный зал в единый фонд позволит зона «КнигаМОСТ» (Многофункциональная Открытая Семейная Территория) с удобными стеллажами, пуфами, креслами. «Статус: в сети» – компьютерная зона, где будет находиться центр общественного пользования, обеспечивающий бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации и оказывающий консультативную помощь. Для молодежи будет создано пространство комфортного чтения, общения, обсуждения и досуга «Креатив-территория: КИЛ «Книга. Интеллект. Личность» (КИЛ – в пер. с чувашского языка имеет два значения: «дом» и «приходи»).



На данный момент в библиотеке проходит текущий ремонт, закуплена и обработана литература на сумму 904 тыс.875 рублей. Впереди – приобретение мебели, оборудования и техники.

В модельной библиотеке, открытие которой планируется в октябре, посетителей будет ждать много приятных сюрпризов. Сплоченная команда библиотекарей постарается воплотить всё задуманное в жизнь и в очередной раз удивить шумерлинцев созданием нового библиотечного пространства.



И. Дерябина, ведущий методист ЦСБА Шумерлинского МО.







