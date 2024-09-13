Автоклуб народу люб!

В нашей огромной стране есть удаленные деревни и села, где нет ни домов культуры, ни клубов. Местные жители там, к сожалению, не имеют возможности интересно проводить свой досуг. В прошлом году у нас, самодеятельных артистов округа, появился автоклуб, а, значит, и возможность выезжать и радовать сельчан своими концертными программами.

Автоклуб — это полноценный культурный центр с оборудованной сценой и мультимедийной аппаратурой, только на колесах. С его помощью можно провести концерт, фестиваль или устроить кинопоказ.



Автоклубы стали появляться в российских регионах в 2019 году благодаря национальному проекту «Культура». В Шумерлинском округе такой передвижной культурный центр появился в 2023 году и сразу нашел свое применение.



В этом году автоклуб начал свою работу с деревни Пилешкасы Ходарского сельского поселения, где 20 июля прошел День деревни. Это радостное и светлое событие для всех жителей, где каждый вносит свой вклад в развитие и процветание родной деревни. Праздник традиционно является одним из самых любимых, его ждут, к нему готовятся. День деревни подарил односельчанам возможность отвлечься от повседневных забот и насладиться прекрасными моментами вместе.

27 июля отпраздновал 95-летие поселок Красная Звезда. В этот день чествовали тех, кто внёс свой вклад в развитие и процветание родного посёлка. Много тёплых слов прозвучало в адрес юбиляров семейной жизни и семейных пар, которые являются образцом отношений. Праздник получился ярким и красочным, а главное — весёлым. Музыкальные номера в исполнении творческой группы передвижного многофункционального культурного центра сопровождались бурными овациями. Праздник пришёлся по душе не только молодёжи и детям, но и пожилым людям.



3 августа стал знаменательным днем для жителей Большеалгашинского сельского поселения. В этот день село отметило свое 635-летие. На сцене передвижного многофункционального культурного центра развернулось настоящее театрализованное действо, в котором сотрудники «Информационно-ресурсного центра культуры Шумерлинского муниципального округа» совместно с юными жителями села пригласили зрителей в театрализованный музыкально-исторический экскурс по истории Больших Алгашей. На протяжении всего праздника не умолкали задорные песни, а весёлая музыка поднимала настроение. Под её ритмы в пляс пускался и стар, и млад. В праздничном концерте наряду с работниками клубно-досуговых учреждений Шумерлинского муниципального округа приняли участие самодеятельные артисты Дворца культуры «Восход» и Порецкого муниципального округа.



17 августа День деревни отмечали туванцы. В этот день село объединило и жителей, и гостей в единых чувствах любви к своей малой родине. Праздник прошел в атмосфере дружбы и веселья и удался на славу.



В течение летнего периода творческим коллективом передвижного клубного учреждения было проведено 21 выездное мероприятие по населенным пунктам округа. Автоклуб курсировал в Торханы, деревню Мыслец, Пояндайкино, Молгачкино, Вторые Ялдры, Ешменейкино, Савадеркино, Триер, Синькасы, Чертаганы, Малые и Лесные Туваны, Речной, Верхнюю Кумашку, Яндаши.



В этом году при поддержке Министерства культуры в состав творческой бригады к работе автоклуба присоединились и артисты чувашской эстрады. Совместно с президентом Чувашской республиканской общественной организации «Союз артистов эстрады» Алиной Федоровой, заслуженной артисткой Чувашской Республики Катей Петровой, артистами чувашской эстрады Валентиной Кузнецовой, Еленой Энжей и Валентиной Телей агитбригада выезжала в отдаленные населённые пункты Шумерлинского муниципального округа. Жители с большим удовольствием принимали артистов, приветствовали их выступления аплодисментами.



27 августа автоклуб посетил подопечных стационарного отделения Шумерлинского КЦСОН в деревне Кадеркино. Артистам всегда приятно, когда их творческая энергия приносит людям радость, добро, заряжает бодростью, жизнелюбием, укрепляет их душевные силы. Без сомнения, эта встреча наполнила день пожилых людей радостью и положительными эмоциями.



Наш автоклуб побывал еще не везде. Однако, планов у нас громадье. В дальнейшем мы будем в полной мере использовать свои возможности при проведении национальных, молодежных, культурно-просветительских мероприятий и акций, и таким образом охватим культурной услугой зрителей всех возрастов.

И. Кушниренко, зав. ПКУ ИРЦК Шумерлинского МО.