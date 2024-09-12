Шумерля присоединилась ко Всероссийскому проекту «Zа самбо»

В июле 2022 года «Единая Россия» запустила партпроект «Zа самбо». Его целью является развитие и популяризация самбо как отечественного вида спорта, организация работы секций самбо в сельских территориях, содействие строительству и реконструкции залов самбо.

Совместная работа по направлению «Самбо — в школу!» ведётся партией и республиканской Федерацией самбо. В учебных заведениях открываются специализированные секции, готовятся тренеры, модернизируются спортзалы.



К реализации всероссийских проектов «Za самбо» и «Самбо в школу» на этой неделе присоединились еще 10 образовательных организаций Чувашии. Открытие прошло одновременно на десяти площадках — посредством видеоконференцсвязи к мероприятию присоединились школы и спортивные организации из Чебоксар, Новочебоксарска, Мариинского Посада, Алатырского муниципального округа и г. Шумерли. В нашем городе телемост с Главой Чувашии Олегом Николаевым и с представителями органов власти состоялся на базе ФОК «Олимп».



В рамках реализации проекта спортивной школе «Олимп» был передан специализированный ролл-мат для занятий самбо. Занятия будут проходить бесплатно, планируется набор дневных и вечерних групп. Возрастная категория — учащиеся 5-6 классов.



Всероссийский проект «Zа самбо» и «Самбо в школу» — это мощная инициатива, направленная на повышение уровня здоровья и безопасности школьников, формирование национального единства, развитие лидерских качеств и высоких моральных принципов.



Проекты реализуются при непосредственном кураторстве и по поручению Главы Чувашии. Занятия играют значимую роль в физическом воспитании и подготовке молодежи к военной службе. Как отмечает Олег Николаев, с 2023 года количество школ-участниц проектов увеличилось более чем в 6 раз, а число вовлеченных в самбо учащихся — более чем в 6,5 раз (с 275 до 1820 чел.). Всего с 2020 года число занятых самбо спортсменов увеличилось в 1,3 раза — с 3360 до 4470 человек.



По информации из открытых источников.







