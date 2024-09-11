Гостеатры и концертные учреждения Чувашии будут выезжать в муниципалитеты со своими постановками

С октября в республике планируется к запуску новый проект «Культурная среда». Об этом было заявлено на открытии нового творческого сезона государственных театрально-концертных учреждений Чувашской Республики в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова.

Государственные театры и концертные учреждения два раза в месяц по средам будут выезжать в муниципальные и городские округа Чувашии со своими постановками. Билеты на мероприятия будут доступны по Пушкинской карте. Зрителям покажут спектакли по школьной программе, а также постановки, направленные на духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения.

Глава республики поручил администрациям муниципалитетов максимально широко использовать такую возможность, заранее спланировать работу по каждому учреждению культуру, формированию репертуара.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.