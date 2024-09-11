В школах Чувашии Российское общество «Знание» запустило просветительский проект, посвященный 555-летию Чебоксар

В июне филиал Российского общества «Знание» в Чувашской Республике запустил в детских оздоровительных лагерях просветительский проект, посвященный историческому и природному наследию региона, достижениям регионального центра — «Чебоксары: вчера, сегодня, завтра», посвященного 555-летию г. Чебоксары. В сентябре проект стартовал в школах республики.

Лекции пройдут не только в школах республиканской столицы, но и в муниципалитетах. Так, например, в деревне Питеркино Красночетайского муниципального округа занятие проведет заместитель директора Питеркинской средней общеобразовательной школы Марина Вазина, в с. Комсомольское — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Комсомольской СОШ №1 Петр Родионов, в с. Красноармейское — заместитель директора по Траковской школы Ольга Аркадьева.

В Чебоксарах профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева Лев Ефимов расскажет о жизни республиканской столицы во время Великой Отечественной войны, раскроет новые документальные сведения.

«Очень важно, чтобы дети знали историю, культуру своего народа и своего родного края. При подготовке проекта мы постарались сформировать пул лекторов таким образом, чтобы информация была разносторонней, разноформатной, а главное — интересной. Сегодня мы видим, что та информация, которой делятся лекторы, действительно интересны ребятам, они активно участвуют в мероприятиях, задают вопросы, а порой делятся своими семейными историями, связанными с регионом. Мы благодарим за поддержку министерство образования Чувашской Республики и лично лектора, заместителя председателя Наблюдательного совета Чувашского реготделения Российского общества «Знание» Дмитрия Анатольевича Захарова», — отметила директор филиала Российского общества «Знание» Ирина Юркина.

Проект направлен на формирование интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, развитие ценностного отношения к достижениям своей Родины, актуализацию знаний об основных исторических событиях и выдающихся личностях, достижениях и достопримечательностях города Чебоксары как столицы Чувашской Республики, а также формирование интереса к истории города и ее развитию на современном этапе. Проходить будет муниципалитетах в различных форматах: лекции, мастер-классы, квизы.

С начала реализации проекта филиал Российского общества «Знание» в Чувашской Республике провел более 90 лекций, в которых приняли участие порядка трех тысяч человек.