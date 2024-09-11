В Чувашии расширен перечень региональных налоговых льгот

Изменения в региональное законодательство о налоговом регулировании рассмотрены на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

Многодетные семьи освобождаются от транспортного налога на автомобили мощностью до 150 л.с., если старшему ребенку не исполнилось 23 года и обучается очно.

Освобождены от транспортного налога на автомобили мощностью до 150 л.с. на 2024 год участники СВО.

Ставка налога на имущество организаций в размере 0,1% для объектов газораспределительных сетей продлена до 2027 года.

Льготная ставка налога в размере 0,1% на объекты водоснабжения и водоотведения будет действовать с 2025 по 2027 годы.

Пониженная ставка налога в размере 1,6% по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений стала бессрочной.

До 1 января 2027 года действует нулевая налоговая ставка для новых индивидуальных предпринимателей, использующих упрощенную или патентную системы налогообложения, занятых в производственной, социальной, научной или бытовой сферах.

чувашинформ.рф