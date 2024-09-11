Во всероссийский День трезвости напоминаем о борьбе с «наливайками»

Ежегодно 11 сентября в стране отмечается Всероссийский день трезвости. Его основная цель — призыв общественности к борьбе с употреблением алкоголя.



В Чувашии принимаются активные меры, направленные на борьбу с алкоголизмом.



С принятием федерального закона об ограничении работы «наливаек» в многоквартирных домах у регионов появились дополнительные возможности по наведению порядка в этой сфере. В республике был подготовлен законопроект по борьбе с розничными точками, где можно приобрести алкоголь вопреки ограничениям по времени.



Среди основных нововведений:

— ограничение времени продажи алкогольной продукции с 23 часов до 10 утра в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, во встроенных и пристроенных помещениях и на прилегающих к ним территориях;



— при оказании услуг общественного питания продажа в розницу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, соответствующих предъявляемым к ним требованиям по ГОСТ 30389-2013.



— запрет розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания будет введен, если вход для покупателей организован со стороны подъездов жилого дома.



«Под ограничения на сегодняшний день могут попасть более полусотни таких точек. На каждую пятую из них постоянно поступают жалобы от населения. Кабинет Министров поддержал нововведение об ограничении продажи алкоголя, теперь законопроект буду рассматривать парламентарии. Уверен, что депутаты Госсовета его также одобрят, ведь это социально значимая тема», — отметил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Источник: cap.ru