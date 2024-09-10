Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту

Роскомнадзор продолжит развитие используемых технологий и систем противодействия распространению запрещенной информации, добавили в ведомстве, комментируя информацию о том, что американские чиновники просили крупнейшие американские интернет-компании расширить пропускную способность подконтрольных правительству США и работающих в РФ VPN-сервисов.

По российским законам работа программ для обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена. Также действует запрет и на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.

«Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи (опубликована Reuters 5 сентября. — Ред.), теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.