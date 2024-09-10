Предпринимателям помогут подготовиться к налоговой реформе

В 2025 году будут глобальные изменения в налоговой системе. О том, как к ним подготовиться бизнесу, расскажут на встрече, организованной региональным отделением «Деловой России». Главная тема — «НДС на УСН с 2025 года и дробление бизнеса».



Мероприятие будет полезно ИП и юрлицам, чей доход по льготным системам налогообложения в 2024 и 2025 году превысит 60 млн рублей, а также тем, кто использует в работе «группу компаний».



Для участия необходимо пройти регистрацию: https://forms.yandex.ru/u/66d84ed684227cd7f5e5d447/



Мероприятие пройдет 19 сентября на площадке центра «Мой бизнес» по адресу: г. Чебоксары, проспект Ленина, 12Б. Здесь в интересах предпринимателей работают национальные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт».

Минэкономразвития Чувашии.