Минсельхоз Чувашии объявил прием заявок на несколько видов субсидий

На Портале мер господдержки объявлены отборы сразу на несколько видов субсидий. Сельхозтоваропроизводители Чувашии могут претендовать на возмещение:

— 30% затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Срок подачи — до 14 сентября.

- До 10 млн рублей для приобретения имущества в сельхозкооперативы. Заявочная кампания завершится 15 сентября.

- Уплату процентов по краткосрочным кредитам. Срок подачи — 17 сентября.

- До 80% на уход за многолетними насаждениями и на возмещение части затрат на закладку питомников. Приём тоже остановится 17 сентября.

— До 80% на закладку земляники садовой. Срок подачи — до 20 сентября.

Минсельхоз Чувашии.