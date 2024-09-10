Минсельхоз Чувашии объявил прием заявок на несколько видов субсидий

На Портале мер господдержки объявлены отборы сразу на несколько видов субсидий. Сельхозтоваропроизводители Чувашии могут претендовать на возмещение:
— 30% затрат на создание и модернизацию объектов АПК. Срок подачи — до 14 сентября.
- До 10 млн рублей для приобретения имущества в сельхозкооперативы. Заявочная кампания завершится 15 сентября.
- Уплату процентов по краткосрочным кредитам. Срок подачи — 17 сентября.
- До 80% на уход за многолетними насаждениями и на возмещение части затрат на закладку питомников. Приём тоже остановится 17 сентября.
— До 80% на закладку земляники садовой. Срок подачи — до 20 сентября.