Итоги выборов в органы местного самоуправления

6, 7 и 8 сентября в республике состоялись выборы в органы местного самоуправления. Всего в голосовании приняли участие 75366 избирателей, что составляет 50,04 %. Из них 53992 избирателя проголосовали на избирательных участках, 21374 — дистанционно. Шумерлинцы выбирали депутатов Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа первого созыва. По данным Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии, выборы состоялись на всех 20 одномандатных избирательных округах.
- по одномандатному избирательному округу № 1 Гимназия с результатом 418 голосов победу одержал Афанасьев Василий Юрьевич;
- по одномандатному избирательному округу № 2 Техникум с результатом 439 голосов победу одержал Егоров Николай Николаевич;
- по одномандатному избирательному округу № 3 Восход с результатом 541 голос победу одержал Андреев Денис Витальевич;
- по одномандатному избирательному округу № 4 Заводскому с результатом 313 голосов победу одержал Кузнецов Сергей Владимирович;
- по одномандатному избирательному округу № 5 Пушкина с результатом 374 голоса победу одержала Гаврилова Наталья Николаевна;
- по одномандатному избирательному округу № 6 Центр с результатом 490 голосов победу одержал Жданович Алексей Анатольевич;
- по одномандатному избирательному округу № 7 Залинейному с результатом 628 голосов победу одержал Афошин Владимир Михайлович;
- по одномандатному избирательному округу № 8 Ленина с результатом 336 голосов победу одержал Попков Денис Евгеньевич.
- по одномандатному избирательному округу № 9 Машзаводскому с результатом 279 голосов победу одержал Чернышев Алексей Сергеевич;
- по одномандатному избирательному округу № 10 Школьному с результатом 457 голосов победу одержал Кровяков Владимир Анатольевич;
- по одномандатному избирательному округу № 11 Жукова с результатом 402 голоса победу одержал Яргунин Сергей Валерьевич;
- по одномандатному избирательному округу № 12 Проект с результатом 371 голос победу одержал Афошин Александр Михайлович;
- по одномандатному избирательному округу № 13 Шумерлинскому с результатом 718 голосов победу одержал Кадеев Владимир Ильич;
- по одномандатному избирательному округу № 14 Магаринскому с результатом 586 голосов победу одержала Фондеркина Анастасия Семеновна;
- по одномандатному избирательному округу № 15 Маяковского с результатом 310 голосов победу одержал Ильин Геннадий Николаевич;
- по одномандатному избирательному округу № 16 Поселок с результатом 676 голосов победу одержал Катейкин Юрий Андреевич.
- по одномандатному избирательному округу № 17 Лесхоз с результатом 458 голосов победу одержала Васильева Алина Семеновна;
- по одномандатному избирательному округу № 18 Лесной с результатом 320 голосов победу одержал Леонтьев Борис Геннадьевич;
- по Ходарскому одномандатному избирательному округу № 19 с результатом 453 голоса победу одержал Григорьев Дмитрий Владимирович;
- по Юманайскому одномандатному избирательному округу № 20 с результатом 625 голосов победу одержал Самсонов Станислав Валентинович.