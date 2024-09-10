Итоги выборов в органы местного самоуправления

6, 7 и 8 сентября в республике состоялись выборы в органы местного самоуправления. Всего в голосовании приняли участие 75366 избирателей, что составляет 50,04 %. Из них 53992 избирателя проголосовали на избирательных участках, 21374 — дистанционно. Шумерлинцы выбирали депутатов Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа первого созыва. По данным Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии, выборы состоялись на всех 20 одномандатных избирательных округах.

по одномандатному избирательному округу № 1 Гимназия с результатом 418 голосов победу одержал Афанасьев Василий Юрьевич;

по одномандатному избирательному округу № 2 Техникум с результатом 439 голосов победу одержал Егоров Николай Николаевич;

по одномандатному избирательному округу № 3 Восход с результатом 541 голос победу одержал Андреев Денис Витальевич;

по одномандатному избирательному округу № 4 Заводскому с результатом 313 голосов победу одержал Кузнецов Сергей Владимирович;

по одномандатному избирательному округу № 5 Пушкина с результатом 374 голоса победу одержала Гаврилова Наталья Николаевна;

по одномандатному избирательному округу № 6 Центр с результатом 490 голосов победу одержал Жданович Алексей Анатольевич;

по одномандатному избирательному округу № 7 Залинейному с результатом 628 голосов победу одержал Афошин Владимир Михайлович;