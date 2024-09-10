Жители чувашии могут подать заявку на просветительскую награду «Знание.Премия»

Общество «Знание» принимает заявки на свою главную просветительскую награду «Знание.Премия». Она учреждена, чтобы отметить достижения российских деятелей, педагогов, лекторов, авторов и блогеров в области просвещения.

Рассказать о достижениях можно до 30 сентября по ссылке https://award.znanierussia.ru/.

После подачи заявки нужно пройти несколько этапов отбора, получить высокие оценки экспертов и признание общественности в онлайн-голосовании. Номинантами могут стать не только люди, но и проекты и компании, которые добились успехов в просвещении, независимо от основной сферы деятельности. В премии 19 номинаций, охватывающих все сферы жизни: культура и искусство, история, наука и технологии, бизнес, экономика и другие.

Напомним, что в прошлом сезоне было получено 18 304 заявки из 89 регионов России и 34 стран. По итогам отборочных этапов всех 19 номинаций были определены 97 номинантов.

С каждым годом количество жителей республики, претендующих на получение премии «Знание», становится больше. Так в 2023 году наши земляки направили почти 150 заявок (а это в 4 раза больше, чем в 2022 г.). К примеру, в числе кандидатов от нашего региона в номинации «За просветительскую деятельность в университете» была Надежда Рунгш, кандидат педагогических наук, доцент кафедры романо-германской филологии ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Среди претендентов в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Культура и Искусство» выступали создатели спектакля «Кукушкины ночи» («Куккук каҫӗсем») Чувашского государственного института культуры и искусств.