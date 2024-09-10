«Готов к труду и обороне». Приглашаем к сдаче нормативов ГТО!

Уважаемые шумерлинцы!
Начинается регистрация дошкольников с 6 лет на портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), которые после регистрации будут принимать участие совместно со своими воспитателями в сдаче норм ГТО.
Во второй половине сентября будущие выпускники 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений примут участие в комплексном приеме тестовых испытаний ВФСК «ГТО».
Так же начинается работа по регистрации на портале ВФСК «ГТО» работников градообразующих предприятий города.
Приглашаем всех желающих принять участие в выполнении нормативов ВФСК « ГТО» ! Следите за нашими новостями, чтобы узнавать более подробную информацию.
Телефоны для справок Центра тестирования ГТО в г. Шумерля: 8(83536)20559, 26517, 26014.
Источник: dussh-gshum.edu21.cap.ru