В Чувашии взялись за восстановление качелей и горок во дворах

Проблема с вышедшими из строя качелями и горками во дворах для Чувашии, в общем-то, не нова. В соцсетях и госпабликах администраций муниципалитетов то и дело появляются сообщения с просьбами починить небезопасную для катания карусель или заполнить песком пустующую песочницу.

Так, к примеру, в Шумерле горожане попросили починить канатный комплекс по улице Ленина: крепление не выдержало чрезмерных нагрузок. Спустя 2 недели после обращения заявителя коммунальщики закрепили элементы малой архитектурной формы. Теперь канатная «стенка» снова в строю.

Жители Канаша тоже довольно часто сигнализируют в соцсетях о подобных проблемах. В конце августа в госпаблике местной администрации появилось сообщение, что на детской площадке во дворе дома № 8 по улице Дружбы у качели оборвалась цепь, обращения в управляющую компанию результатов не принесли. «Детишек во дворе много, а кататься не на чем», — написал обеспокоенный горожанин.

Откладывать в долгий ящик решение проблемы власти не стали, уже к началу учебного года отчитались, что малыши могут пользоваться качелями, и приложили фото обновленного сооружения. Жители дома №3 по ул. 30 лет Победы города железнодорожников прислали в госпаблик администрации фотографию с «опасной» горкой на детской площадке. У нее «оголилось» бетонное основание, так что съезжая с нее, легко можно «заработать» ссадину или серьезный ушиб. Жильцы многоэтажки, по их словам, чуть ли не половину лета просили управляющую компанию завезти на площадку песок, чтобы засыпать выпирающий бетон, но на их просьбы в УК отреагировали только после Прямой линии Главы Чувашии.

Напомним, Олег Николаев во время Прямой линии четко обозначил, кто должен нести ответственность за содержание детских площадок во дворах. Если речь идет о межквартальных игровых комплексах, то их ремонтируют и поддерживают в должном виде за счет республиканского бюджета. А вот карусели, горки и песочницы внутри каждого двора должны стоять либо на балансе муниципалитета и ремонтироваться за счет местного бюджета, либо за их сохранность и функциональность должны отвечать собственники жилых домов. «Мне кажется, такое разделение ответственности и вовлеченность людей в поддержание игровых площадок в достойном виде, она крайне необходима. И тогда ценность этих объектов появляется, и, самое главное, желание их максимально содержать в сохранности. Здесь надо работать вместе с муниципалитетами, вместе с депутатами муниципального образования, с Общественной палатой. В том числе через создание ТОСов, которые, являясь юридическими образованиями, могут участвовать в различного рода конкурсах, привлекать гранты, и за счет них поддерживать такого рода объекты или даже создавать их совершенно заново», — резюмировал Глава Чувашии.

Добавим, что за лето 2024 года ЦУР Чувашии, принял и обработал в соцсетях порядка 300 сообщений жителей с просьбами отремонтировать оборудование на детских площадках. Это на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 года. Активнее всех на неудовлетворительное состояние игрового оборудование указывали жители Чебоксар Новочебоксарска, Канаша и Алатыря.

Источник: cheb.mk.ru