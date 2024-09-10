Автоклубы в культурно-досуговых учреждениях республики позволят приобщиться к культуре без ограничений

Всего в республику в рамках нацпроекта «Культура» поступило 8 автоклубов: в 2023 году — в Аликовском, Цивильском, Шумерлинском муниципальных округах, а в этом году — в Ибресинском, Моргаушском, Урмарском, Ядринском, Янтиковском муниципальных округах. Также действуют 2 автоклуба в Канашском муниципальном округе, который был приобретен в 2010 году и Батыревском муниципальном округе, приобретенном в 2015 году.

«В 2024 году муниципалитеты Чувашии получат еще 4 автоклуба. В настоящее время завершается конкурсная процедура на определение муниципального образования для последующей их поставки. Таким образом, общее количество автоклубов в республике составит 14.

Всего в 2024 году 10 автоклубами осуществлено 156 выездов в населенные пункты республики. Охвачено 23,6 тыс. жителей. Наилучшего результата по показателям работы достиг автоклуб Шумерлинского окурга — 41 выезд (26,1%).

Наихудший результат у Моргаушского округа — 2 выезда (1,3%) округов», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Минкультуры Чувашии.