Эстафета газеты «Советская Чувашия» прошла под флагом ГТО

С докладом об итогах проведения Фестиваля спорта прессы Чувашии – 86-й Республиканской легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Советская Чувашия» памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева на еженедельном совещании с членами Правительства выступил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Министр акцентировал, что в этом году легендарный спортивный праздник был приурочен празднованию 10-летия со дня возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», и все желающие имели возможность на специальной площадке проверить свои физические возможности и пройти тестирование на выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО. Здесь активно проходили тестирование сотрудники газеты «Советская Чувашия» и высказали пожелание организовать региональный Фестиваль ГТО среди средств массовой информации, а в будущем – всероссийский фестиваль ГТО.

«Конечно же, мы данное пожелание обязательно учтём в работе. Вместе с Минцифры Чувашии проработаем данный вопрос и уже в следующем месяце проведем фестиваль ГТО, который объединит на спортивной площадке команды всех средств массовой информации», — отметил министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров.

Традиционно программа эстафеты газеты «Советская Чувашия» была насыщенной. Открылась спортивная программа забегом руководителей, которую возглавил Глава Чувашии Олег Николаев. Следом на 400-метровую дистанцию вышли представители региональных общественных организаций, а также участники и ветераны специальной военной операции. Инициаторами данного забега выступили «Союз женщин Чувашии» и «Совет отцов Чувашии».

Всего в рамках Эстафеты были разыграны 14 комплектов наград в различных группах: среди команд специальных (коррекционных) учреждений, команд средств массовой информации, спортивных семей, ветеранов спорта, общеобразовательных школ, профессиональных образовательных школ, женских, мужских, смешанных эстафетных команд, а также команд основной группы, где в составе эстафетных команд соревновались по 10 сильнейших спортсменов республики. Также традиционно участниками Эстафеты стали государственные и муниципальные служащие, старты которых проходили в зачёт Спартакиады работников органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Чувашской Республики.

В упорной борьбе победу среди команд органов государственной власти Чувашской Республики одержала эстафетная команда Минспорта Чувашии. На втором — третьем местах соответственно команды Минсельхоза Чувашии и Администрации Главы Чувашской Республики.

Среди органов местного самоуправления победителем стала команда администрации Чебоксарского муниципального округа. На втором — третьем местах соответственно их коллеги из Батыревского и Урмарского муниципальных округов.

В эстафетном забеге среди команд территориальных органов федеральных органов исполнительной власти победу одержала сборная МВД России по Чувашской Республике, на втором – третьем местах соответственно сборные УФСИНа и МЧС.

«Хотел отметить, что, к сожалению, уменьшилось по сравнению с предыдущим годом количество команд органов госвласти, участвовавших в эстафете. Всего было заявлено 12 команд министерств и ведомств, 17 команд муниципальных округов и 5 команд территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Коллеги, я прошу обратить на это внимание и активнее участвовать и вовлекать в спорт своих сотрудников», - сказал министр спорта Чувашии Василий Петров.

Всего в субботний день на беговые дорожки стадиона «Олимпийский» вышли порядка 700 человек. В общей сложности в эстафетных забегах участвовали 113 команд.

Команды — победители и призёры в каждой группе награждались медалями, дипломами, Кубками, а также памятными призами от партнеров эстафеты «Советская Чувашия».

«Такие мероприятия очень важны, они подают пример физической активности и вносят свой вклад в достижение федеральной задачи, поставленной Президентом России – к 2030 году увеличить долю занимающихся физичкой культурой и спортом до 70 %. Сегодня мы приближаемся к 60-процентному рубежу, и будем прикладывать еще больше усилий, в том числе и по вовлечению жителей в движение ГТО. Профильные фестивали нужно развивать через новые подходы и содержание», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Минспорта Чувашии.