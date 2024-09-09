Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в торжественном запуске всероссийских проектов «Zа самбо» и «Самбо в школу» в 10 общеобразовательных школах Чувашии

Мероприятие пройдет во вторник, 10 сентября, в столице республики.

Отметим, всероссийские проекты «Zа самбо» и «Самбо в школу» в Чувашии реализуются при непосредственном кураторстве и по поручению Главы Чувашии Олега Николаева. Благодаря его поддержке в прошлом году к реализации проектов присоединились 10 муниципальных общеобразовательных школ Чувашии. Для их спортивных залов, отремонтированных в рамках модернизации школьной системы образования, на средства республиканского бюджета были закуплены комплекты ролл-матов – самого мобильного и легкого в монтаже покрытия.

Под руководством учителей физкультуры и тренеров профильной СШОР № 10 им. А.И. Трофимова организованы занятия по самбо в рамках внеурочной деятельности, что является важной частью физического воспитания при подготовке к военной службе. Для решения кадрового вопроса по поручению Главы Чувашии региональный Минспорт совместно с ЧГПУ им. И.Я. Яковлева разработал республиканскую программу «Тренер-преподаватель по самбо».

Открытие оснащенных спортивных залов станет еще одним шагом в развитии и продвижении всероссийских проектов «Zа самбо» и «Самбо в школу» в Чувашской Республике.

Минспорта Чувашии.