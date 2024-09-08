Продолжается голосование и на участках, расположенных в ДК «Восход»

Валентина Новичкова, председатель участковой избирательной комиссии √ 2806:

«На нашем участке голосуют люди, в основном проживающие в частном секторе. Среди них много пожилых. Кто-то приходит голосовать на участок, кто-то предпочитает на дому. Мы стараемся всем уделить внимание. 83-летняя бабушка сегодня, к примеру, предпочла отдать свой голос на участке.

На 14.30 проголосовало 312 человек, из них — 115 на дому. Будем надеяться, что до конца дня шумерлинцы обязательно проявят свою активность».









Свой гражданский долг сегодня исполнили супруга и сын участника СВО Светлана и Иван Хламины. Для Ивана это первый опыт голосования на избирательном участке, в предыдущих выборах он участвовал дистанционно.

Мама и сын уверены: принимать участие в голосовании нужно обязательно.