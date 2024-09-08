Обращение взыскания на имущество должника – это мера принудительного изъятия имущества должника и его последующая реализация. Под изъятием при этом следует понимать лишение права должника распоряжаться и пользоваться своим имуществом.

Перечень имущества, которое может быть изъято у должника, устанавливает пристав-исполнитель. Должник обязан сообщить приставу об имуществе, которое находится у него в собственности. В случае отсутствия таких сведений судебный пристав-исполнитель вправе запросить их в налоговых органах и в иных организациях. При этом должник вправе добровольно указать приставу имущество для первоочередного взыскания. Обращение взыскания на имущество должника производится приставом-исполнителем только в пределах суммы долга.



Так, Шумерлинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску судебного пристава-исполнителя ОСП по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике к должнику об обращении взыскания на земельный участок. Иск мотивирован тем, что на принудительном исполнении у судебного пристава-исполнителя находится исполнительное производство по алиментам в отношении должника и до настоящего времени требования исполнительного документа должником не исполнены, сумма задолженности составляет 165 тысяч 258 рублей. Согласно полученным из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии сведениям должнику на праве собственности принадлежит спорный земельный участок, на который судебным приставом-исполнителем наложен запрет на совершение действий по регистрации. Денежных средств и иного имущества, достаточного для погашения задолженности перед взыскателем, у должника не установлено.



В соответствии со ст. 237 ГК РФ изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором. Каких-либо доказательств того, что спорный земельный участок следует отнести к имуществу, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, перечень которого указан в ст. 446 ГПК РФ, либо к имуществу, изъятому из оборота, суду представлено не было. В связи с этим суд удовлетворил заявление судебного пристава-исполнителя и обратил взыскание на спорный земельный участок, принадлежащий на праве собственности гражданину.



ОСП по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам.