На избирательных участках спокойная обстановка

В школе √1 на участке √ 2811 за 2 дня проголосовало 184 человека, из них на дому — 57. Всё проходит в штатном режиме. На участке √ 2812, на 8.00 проголосовало 147 человек, из них на дому — 45. Избиратели приходят и по одиночке, и с детьми, приучая их с детства к активной гражданской позиции. На участке √ 2816 на текущий момент проголосовало 80 человек. Как отмечает председатель УИК, в первые два дня активность избирателей была невысокой, но в воскресенье ситуация изменилась в лучшую сторону.









Об обстановке на участке √ 2813 рассказывает председатель одномандатного избирательного округа √10 «Школьный» Наталья Арюхина.







