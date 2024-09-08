Меры поддержки детей и льготы продолжаются

Новый этап жизни, школьный, начался 2 сентября у ребят, чьи отцы выполняют боевые задания в зоне специальной военной операции. Таких первоклассников, по информации местного координатора Чувашского филиала фонда «Защитники Отечества», сейчас в Шумерле семеро.

Всем им предоставят действующие на сегодня меры поддержки после подачи семьями всех полагающихся документов, сообщила газете Людмила Саерова. А это бесплатное двухразовое горячее питание в школьной столовой и специальная ежемесячная стипендия в размере 2 тысяч рублей из бюджета республики.



Кроме того, школьники — дети участников СВО могут бесплатно ходить в кружки и секции в государственных организациях допобразования, на льготных условиях посещать организации культуры и спорта и могут получать бесплатные путевки в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия (не чаще одного раза в течение календарного года).

Наталья Владимирова.