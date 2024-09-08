Избирательные участки продолжают принимать голосующих

Надежда Васильева, председатель УИК √2809:

«Обстановка на участке спокойная. Сегодня воскресный солнечный день, избиратели к нам подтягиваются, и мы им очень рады. Поступают заявки по поводу выездов на дом. Мы их принимаем до 14.00. Поэтому все, кто желает проголосовать вне помещений для голосования, ещё могут подать заявку по телефону 2-99-56».









Мария Кондратьева пришла на голосование вместе со своим маленьким сыном Колей. Для малыша — это первое посещение избирательного участка. И пусть он вряд ли запомнит этот момент, но привыкать к активному гражданскому поведению будет с младенчества.