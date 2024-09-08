В Шумерле идёт третий день выборов

Начался третий, заключительный, день выборов депутатов Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва. В школе √3 работают три избирательных участка: √√ 2810, 2814 и 2815. Как отмечают, председатели УИК, обстановка на участках спокойная, люди идут голосовать в добром расположении духа и с верой в позитивные перемены.









Одна из членов УИК √ 2815, расположенной в школе √3, Ольга Баторшина проводит свой день рождения на избирательном участке. Как отмечает Ольга, такого оригинального дня рождения у неё ещё не было.