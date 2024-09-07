Ренат Чебутаев: «Сельская школа – это большая дружная семья»

Вот и наступил новый учебный год. В понедельник во всех школах прошли традиционные торжественные линейки. Под трель первого звонка девчонки и мальчишки нашей огромной страны, отдохнувшие и набравшие за лето сил, сели за парты. Впереди их ждет интересная и увлекательная пора новых знаний и ярких открытий.



Каким он будет, 2024—2025 учебный год для образовательных учреждений муниципального округа? Как школы муниципалитета подготовились к новому учебному году? В чем специфика жизнедеятельности сельских школ? На эти и на многие другие вопросы нашей газете ответил заместитель главы администрации по социальному развитию – начальник отдела образования и спорта администрации Шумерлинского муниципального округа Ренат Чебутаев.

Ренат Алексеевич, начнем с цифр. Сколько детей приняли школы округа в новом учебном году?

В Шумерлинском муниципальном округе за парты сели 316 детей, из которых 23 первоклашек и 5 одиннадцатиклассников. Да, цифры неутешительные. Такое малое количество детей в нашем округе зафиксировано впервые.

С чем, на Ваш взгляд, это связано?

Думаю, что первопричина — в оттоке населения. Сельчане активно переезжают в города, приобретают там жилье, обустраиваются. И это, наверное, хорошо. Но вместе с тем очень печально, что демографическая ситуация в Шумерлинском округе оставляет желать лучшего.

Как учреждения образования села подготовились к новому учебному году?

Из бюджетов всех уровней на развитие системы образования в последние годы выделяются немалые суммы. Наша отрасль вообще всегда была самой финансируемой, а в последнее время эта тенденция еще более увеличивается. В 2024 году на ремонтные работы и на оснащение оборудованием образовательных организаций Шумерлинского муниципального округа выделено 30 млн рублей, из них 26 млн рублей — из местных средств и почти 4 млн рублей — из республиканского бюджета.

Вкратце перечислю куда пошли средства: в Шумерлинской школе отремонтировано два медицинских кабинета и по программе инициативного бюджетирования установлена универсальная спортивная площадка. В Нижней Кумашке произведен ремонт дошкольной группы и обустроена детская игровая площадка.

В Юманайской школе проведен монтаж пожарной сигнализации, заменены оконные блоки, закуплено оборудование для кабинета ОБЖ.

В Алгашинской школе отремонтировано два медицинских кабинета, проведен ремонт системы пожарной сигнализации.

В рамках инициативного бюджетирования проведен ремонт актового зала в Красном Октябре, закуплено оборудование для кабинета ОБЖ.

В Егоркинской школе проведен ремонт медицинского кабинета, завершена замена периметрального ограждения. В рамках инициативного бюджетирования проведена замена оконных блоков, закуплено оборудование для кабинета ОБЖ.

В Ходарской школе отремонтирована кровля, в Торханском корпусе отремонтирован медицинский кабинет.Завершена установка периметрального ограждения. В рамках инициативного бюджетирования отремонтирована комната детских инициатив, закуплено оборудование для кабинета ОБЖ.

В Туванской школе в рамках антитеррористической защищенности проведен монтаж ворот, отремонтирован медиацентр. По программе инициативного бюджетирования проведено обустройство медиастудии.

Вкратце перечислю куда пошли средства: в Шумерлинской школе отремонтировано два медицинских кабинета и по программе инициативного бюджетирования установлена универсальная спортивная площадка. В Нижней Кумашке произведен ремонт дошкольной группы и обустроена детская игровая площадка. В Юманайской школе проведен монтаж пожарной сигнализации, заменены оконные блоки, закуплено оборудование для кабинета ОБЖ. В Алгашинской школе отремонтировано два медицинских кабинета, проведен ремонт системы пожарной сигнализации. В рамках инициативного бюджетирования проведен ремонт актового зала в Красном Октябре, закуплено оборудование для кабинета ОБЖ. В Егоркинской школе проведен ремонт медицинского кабинета, завершена замена периметрального ограждения. В рамках инициативного бюджетирования проведена замена оконных блоков, закуплено оборудование для кабинета ОБЖ. В Ходарской школе отремонтирована кровля, в Торханском корпусе отремонтирован медицинский кабинет.Завершена установка периметрального ограждения. В рамках инициативного бюджетирования отремонтирована комната детских инициатив, закуплено оборудование для кабинета ОБЖ. В Туванской школе в рамках антитеррористической защищенности проведен монтаж ворот, отремонтирован медиацентр. По программе инициативного бюджетирования проведено обустройство медиастудии. Ознакомьте наших читателей с государственной итоговой аттестацией прошлого учебного года — главной оценочной процедурой, определяющей уровень качества образования.

В 2023—2024 учебном году государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования прошел 21 выпускник. Все успешно сдали экзамен по русскому языку, причем максимальный балл по этому предмету, а также по обществознанию в этом году вырос и составил 94 балла, по профильной математике – 90 баллов.

Увеличилось количество учеников, получивших на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике 80 и более баллов.

Отмечу, что среди предметов по выбору наибольшей популярностью у наших одиннадцатиклассников пользуется физика. На втором месте — обществознание. По большинству предметов результаты наших ребят улучшились, однако по биологии, информатике и ИКТ, химии, физике средний балл несколько ниже прошлогоднего. Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники.

Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования в этом году сдавали 56 выпускников. По большинству предметов у наших девятиклассников результаты улучшились, однако по информатике и ИКТ, химии, биологии средний балл ниже прошлогоднего. Печально, что впервые за долгое время по результатам итоговой аттестации двое обучающихся не получили аттестаты об основном общем образовании.

Увеличилось количество учеников, получивших на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике 80 и более баллов. Отмечу, что среди предметов по выбору наибольшей популярностью у наших одиннадцатиклассников пользуется физика. На втором месте — обществознание. По большинству предметов результаты наших ребят улучшились, однако по биологии, информатике и ИКТ, химии, физике средний балл несколько ниже прошлогоднего. Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники. Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования в этом году сдавали 56 выпускников. По большинству предметов у наших девятиклассников результаты улучшились, однако по информатике и ИКТ, химии, биологии средний балл ниже прошлогоднего. Печально, что впервые за долгое время по результатам итоговой аттестации двое обучающихся не получили аттестаты об основном общем образовании. Каковы успехи школьников округа в региональных предметных олимпиадах?

Во всех общеобразовательных организациях в прошлом учебном году был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 1959 обучающихся 7-11 классов. Эти цифры с учетом того, что некоторые обучающиеся принимали участие по нескольким предметам. Из них 314 ребят приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. По его итогам на республиканский этап прошли только 5 детей. Обучающаяся Егоркинской школы Кира Андреева стала призером регионального этапа олимпиады школьников по «Культуре родного края» (наставник — Надежда Михайловна Албутова).

К сожалению, Кира – единственная, кто на региональном этапе получил хороший результат. Это указывает на недоработки педагогов в данном направлении.

В августе отдел образования заключил соглашение с центром «Эткер» о сотрудничестве в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В рамках реализации соглашения предусматривается ряд мероприятий, как с педагогическими коллективами, так и с обучающимися школ. Надеюсь, что эффект от этого сотрудничества не заставит себя долго ждать.

К сожалению, Кира – единственная, кто на региональном этапе получил хороший результат. Это указывает на недоработки педагогов в данном направлении. В августе отдел образования заключил соглашение с центром «Эткер» о сотрудничестве в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. В рамках реализации соглашения предусматривается ряд мероприятий, как с педагогическими коллективами, так и с обучающимися школ. Надеюсь, что эффект от этого сотрудничества не заставит себя долго ждать. Каков на сегодня состав педагогических кадров сельских школ?

Коллектив у нас стабильный, слаженный. Основной костяк составляют педагоги со стажем. Вместе с тем отрадно, что к нам приходят работать молодые специалисты. Так, в Шумерлинскую школу принят учитель физкультуры, в Алгашинскую – советник директора и вожатая.

Конечно, кадровая проблема существует. На сегодня не все школы доукомплектованы: мы нуждаемся в филологах, учителях английского языка, информатики, математики.

Конечно, кадровая проблема существует. На сегодня не все школы доукомплектованы: мы нуждаемся в филологах, учителях английского языка, информатики, математики. Ни один проект не может быть реализован без соответствующего уровня подготовки учителей. Что способствует развитию кадрового потенциала на муниципальном уровне?

Абсолютно согласен. Мы можем улучшать школы, создавать идеальные условия, но если уровень обучения в них не соответствует требованиям времени, никакого смысла в наших усилиях нет.

Шумерлинский округ – один из немногих в республике, где сохранились методические объединения педагогов. У нас их пять: методобъединения классных руководителей, филологов, учителей естественно-научного цикла, начальных классов, воспитателей дошкольных групп. Каждое методобъединение выбрало свою концепцию и под руководством председателей активно работает. Отмечу, что конечным результатом работы методобъединения классных руководителей (председатель — В.В. Садрисламова) вот уже второй год является выпуск систематизированных печатных сборников.

Непрерывному повышению квалификации педагогов, безусловно, способствуют курсы повышения квалификации, аттестация педагогических и руководящих работников, участие в различных семинарах, круглых столах. Меня как руководителя радуют результаты прошлогодних конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». Победители II открытого фестиваля эффективных педагогических практик «Призвание» памяти Почетного работника общего образования Российской Федерации Т.А. Карагановой представляли наш муниципалитет на региональном уровне. Наши учителя принимали участие и в других профессиональных конкурсах, где добились неплохих результатов. Благодарю их за то, что они постоянно ставят перед собой новые цели и смело идут к их достижению. Не могу не отметить этих учителей поименно. Татьяна Валентиновна Надеева — обладатель премии Минпросвещения лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 200 тыс. руб., Зоя Ивановна Петрова — победитель XI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучшая инновационная практика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей дошкольного образования от поколения к поколению»; Ирина Анатольевна Федорова — лауреат республиканского конкурса методических идей в номинации «Реализация программ учебных предметов»; Вера Георгиевна Ануфриева — лауреат республиканского конкурса методических идей в номинации «Реализация программы внеурочной деятельности»; Надежда Михайловна Албутова — победитель республиканского конкурса педагогов «Лучший урок чувашского языка и литературы»; Надежда Егоровна Маласкина – обладатель гранта Главы Чувашской Республики, призер межмуниципального окружного методического фестиваля «Уроки физики в современной школе»; Альбина Николаевна Краснова и Валентина Владимировна Садрисламова — призёры республиканского конкурса «Педагог – не звание, педагог – призвание».

Шумерлинский округ – один из немногих в республике, где сохранились методические объединения педагогов. У нас их пять: методобъединения классных руководителей, филологов, учителей естественно-научного цикла, начальных классов, воспитателей дошкольных групп. Каждое методобъединение выбрало свою концепцию и под руководством председателей активно работает. Отмечу, что конечным результатом работы методобъединения классных руководителей (председатель — В.В. Садрисламова) вот уже второй год является выпуск систематизированных печатных сборников. Непрерывному повышению квалификации педагогов, безусловно, способствуют курсы повышения квалификации, аттестация педагогических и руководящих работников, участие в различных семинарах, круглых столах. Меня как руководителя радуют результаты прошлогодних конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». Победители II открытого фестиваля эффективных педагогических практик «Призвание» памяти Почетного работника общего образования Российской Федерации Т.А. Карагановой представляли наш муниципалитет на региональном уровне. Наши учителя принимали участие и в других профессиональных конкурсах, где добились неплохих результатов. Благодарю их за то, что они постоянно ставят перед собой новые цели и смело идут к их достижению. Не могу не отметить этих учителей поименно. Татьяна Валентиновна Надеева — обладатель премии Минпросвещения лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 200 тыс. руб., Зоя Ивановна Петрова — победитель XI Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучшая инновационная практика сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей дошкольного образования от поколения к поколению»; Ирина Анатольевна Федорова — лауреат республиканского конкурса методических идей в номинации «Реализация программ учебных предметов»; Вера Георгиевна Ануфриева — лауреат республиканского конкурса методических идей в номинации «Реализация программы внеурочной деятельности»; Надежда Михайловна Албутова — победитель республиканского конкурса педагогов «Лучший урок чувашского языка и литературы»; Надежда Егоровна Маласкина – обладатель гранта Главы Чувашской Республики, призер межмуниципального окружного методического фестиваля «Уроки физики в современной школе»; Альбина Николаевна Краснова и Валентина Владимировна Садрисламова — призёры республиканского конкурса «Педагог – не звание, педагог – призвание». Оправдало ли себя введение в школах должности советника директора по воспитанию?

С уверенностью могу сказать, что в Шумерлинском округе оправдало целиком и полностью. В ходе реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование» в 2022 году в школах округа приступили к работе 7 советников директоров по воспитанию, прошедших конкурсный отбор Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 2.0» и специальное обучение в Санкт-Петербурге.

В наших малокомплектных школах нет заместителей по воспитательной работе, поэтому все задачи воспитательного процесса легли именно на советников. Под их началом в стенах школ реализуется масса ярких проектов: «Образовательное воскресенье», «Родительский форум», профориентационный форум сельских школ, «Развитие школьного самоуправления» и др. Советники стали настоящими друзьями наших ребят. Под их руководством дети раскрываются не только творчески, но и получают новые знания и компетенции, применяя их в более серьезных проектах. Например, председатель ученического самоуправления в Ходарской школе Варвара Улисова стала победителем Всероссийского конкурса «Вектор успеха» и награждена путевкой в «Артек».

Буквально на днях пришла еще одна радостная новость: по результатам федерального мониторинга советник директора Туванской школы Роза Ивановна Ефейкина была признана лучшим советником России. И это вполне заслуженно.

В наших малокомплектных школах нет заместителей по воспитательной работе, поэтому все задачи воспитательного процесса легли именно на советников. Под их началом в стенах школ реализуется масса ярких проектов: «Образовательное воскресенье», «Родительский форум», профориентационный форум сельских школ, «Развитие школьного самоуправления» и др. Советники стали настоящими друзьями наших ребят. Под их руководством дети раскрываются не только творчески, но и получают новые знания и компетенции, применяя их в более серьезных проектах. Например, председатель ученического самоуправления в Ходарской школе Варвара Улисова стала победителем Всероссийского конкурса «Вектор успеха» и награждена путевкой в «Артек». Буквально на днях пришла еще одна радостная новость: по результатам федерального мониторинга советник директора Туванской школы Роза Ивановна Ефейкина была признана лучшим советником России. И это вполне заслуженно. Как в школах организована внеурочная деятельность ?

? Это отдельный огромный пласт школьной жизни. Он включает в себя школьные театры, музеи, спортивные клубы и пр. Отдельно отмечу наш положительный опыт создания единого образовательного пространства через тесное взаимодействие школы, учреждений культуры и советников директоров. Я имею в виду спектакль «Летучий корабль». Эта постановка стала итоговым продуктом, предоставившим талантливым детям возможность раскрыть и продемонстрировать на сцене свои творческие способности, а педагогам стать на ступеньку выше в профессиональном плане. Скажу вам по секрету, что в начале этого проекта мало кто верил в успех. Но благодаря огромной совместной работе, всё получилось. В итоге наши юные артисты дважды стали победителями на региональных конкурсах театрального мастерства и покорили зрителей не только нашего округа, но и республики.

Не могу не отметить и театральную студию «Арлекино» Юманайской школы, достойно представившую Шумерлинский муниципальный округ на республиканском этапе регионального театрального проекта «Асам» и получившую диплом в номинации «Специальный приз жюри».

Из задач по внеурочной деятельности на сегодня ставлю перед учительским сообществом задачу по активизации работы «Движения первых». В прошлом учебном году на базе каждой школы были созданы первичные отделения «Движения первых», но из-за отсутствия регионального координатора в нашем округе, работа в этом направлении практически не ведется. А ведь участие в проекте дает возможность ярким, целеустремленным ребятам быть задействованными в образовательных, творческих, спортивных проектах. Надеюсь, что в самом ближайшем времени ситуация будет исправлена.

Не могу не отметить и театральную студию «Арлекино» Юманайской школы, достойно представившую Шумерлинский муниципальный округ на республиканском этапе регионального театрального проекта «Асам» и получившую диплом в номинации «Специальный приз жюри». Из задач по внеурочной деятельности на сегодня ставлю перед учительским сообществом задачу по активизации работы «Движения первых». В прошлом учебном году на базе каждой школы были созданы первичные отделения «Движения первых», но из-за отсутствия регионального координатора в нашем округе, работа в этом направлении практически не ведется. А ведь участие в проекте дает возможность ярким, целеустремленным ребятам быть задействованными в образовательных, творческих, спортивных проектах. Надеюсь, что в самом ближайшем времени ситуация будет исправлена. Как в школах организовано горячее питание?

Шумерлинский муниципальный округ — единственный муниципалитет в республике, организующий питание школьников самостоятельно. Если в других округах администрация школы нанимает юрлицо, полностью занимающееся этим вопросом, то мы пошли другим путем. По причине малокомплектности наших школ мы самостоятельно закупаем продукты, предварительно, как положено, определяя поставщиков через аукционы. В штатах школ есть повара и кухонные работники. Организация качества горячего питания всегда на контроле. Смею утверждать, что наше питание вкусное и полезное. Претензий ни от учеников, ни от родителей нет.

Как в муниципалитете работает система дошкольного образования?

На 1 января 2024 года в округе зарегистрировано 380 детей дошкольного возраста. Доступность дошкольного образования составляет 100 % — в каждом образовательном учреждении работают дошкольные группы. В истекшем учебном году дошкольным образованием было охвачено 90 детей, или 23,7 % от общей численности. Отмечу, что с малышами работают чуткие, отзывчивые воспитатели, настоящие профессионалы своего дела.

Какое место в жизнедеятельности современной сельской школы отводится патриотическому воспитанию?

Огромное. С полной ответственностью могу заявить, что во всех образовательных учреждениях округа система патриотического воспитания выстроена, и это во многом благодаря классным руководителям, советникам директоров по воспитанию, старшим вожатым, социальным педагогам. В своей работе школы используют как традиционные, так и инновационные формы.

Каждый понедельник в наших школах начинается с «Разговора о важном». Выражаю благодарность классным руководителям, именно они организуют эти уроки. На «Разговоры о важном» приглашаются специалисты, эксперты, участники СВО. Начинается урок с важного момента – поднятия флага России. Согласитесь, это очень важный момент, в полной мере способствующий патриотическому воспитанию.

Кроме участия в различных мероприятиях, наши дети активно вовлечены в волонтерскую деятельность, помогают взрослым плести сети для участников специальной военной операции.

Каждый понедельник в наших школах начинается с «Разговора о важном». Выражаю благодарность классным руководителям, именно они организуют эти уроки. На «Разговоры о важном» приглашаются специалисты, эксперты, участники СВО. Начинается урок с важного момента – поднятия флага России. Согласитесь, это очень важный момент, в полной мере способствующий патриотическому воспитанию. Кроме участия в различных мероприятиях, наши дети активно вовлечены в волонтерскую деятельность, помогают взрослым плести сети для участников специальной военной операции. На каком этапе находится цифровизация учреждений образования?

Вызовы цифрового мира рано или поздно должны были затронуть самую модернизируемую и реформируемую систему общества – систему образования. Частью цифровой трансформации в нашей отрасли стала инновационная платформа «Сферум» и ФГИС «Моя школа». Система объединяет в себе различные инструменты и приложения, позволяющие осуществлять онлайн-обучение, создавать интерактивные учебные материалы, проводить дистанционные занятия и участвовать в образовательных проектах. Основное преимущество «Сферума» заключается в его гибкости и адаптивности к разным потребностям пользователей.

Наиболее активны при использовании данных платформ педагоги и обучающиеся Юманайской, Егоркинской и Шумерлинской школ. На сегодня мы ставим перед собой задачу завершить период адаптации и активно использовать платформы в своей деятельности.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в округе работают 4 Центра информационных и гуманитарных технологий «Точка роста»: в Ходарской, Алгашинской, Егоркинской, Юманайской школах. 5 школ получили комплект робототехники, в кабинет биологии Юманайской школы поступило лабораторное оборудование.

Благодаря «Цифровой образовательной среде» все образовательные учреждения обеспечены интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком. В первый день нового учебного года в Ходарской школе открылся кабинет «Цифровой образовательной среды» (ЦОС), оборудованный всей необходимой техникой.

Наиболее активны при использовании данных платформ педагоги и обучающиеся Юманайской, Егоркинской и Шумерлинской школ. На сегодня мы ставим перед собой задачу завершить период адаптации и активно использовать платформы в своей деятельности. В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в округе работают 4 Центра информационных и гуманитарных технологий «Точка роста»: в Ходарской, Алгашинской, Егоркинской, Юманайской школах. 5 школ получили комплект робототехники, в кабинет биологии Юманайской школы поступило лабораторное оборудование. Благодаря «Цифровой образовательной среде» все образовательные учреждения обеспечены интернет-соединением со скоростью не менее 50 Мб/c и гарантированным интернет-трафиком. В первый день нового учебного года в Ходарской школе открылся кабинет «Цифровой образовательной среды» (ЦОС), оборудованный всей необходимой техникой. Какие новации вводятся в образовательный процесс в новом учебном году?

С сентября в школьном расписании начальной и основной школ появится предмет «Труд». Это урок, который заменит «Технологию». Программа начального общего образования включает несколько модулей, общих для каждого года обучения. На уроках труда младшие школьники будут заниматься с различными материалами: бумагой, картоном, тканями, природными материалами, пластиком, фольгой и др. Они будут учиться основам слесарного дела, кройке, шитью и другим навыкам ручной работы.

В основной школе в программу по трудовому обучению войдут обязательные и вариативные модули. Основные преимущества новой программы труда заключаются в приобретении базовых навыков работы с разными материалами, знакомстве с миром профессий и самоопределении. Особое внимание будет уделено черчению и графической грамоте, а также введены разделы о беспилотных летательных аппаратах в модуле «Робототехника».

С нового учебного года вводится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Его цель — формирование у обучающихся готовности к защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности. В рамках предмета школьники освоят знания и умения, которые помогут подготовиться к военной службе. Учебный предмет вводится во всех российских школах в 8-11 классах и будет проводиться один раз в неделю. Дополнительно к полученным на уроках знаниям будут организовываться учебные сборы, обучение практическим навыкам.

Третий новый предмет — «Семьеведение» — призван ознакомить обучающихся 10-11 классов с социальным институтом семьи. Ребята получат базовые знания по психологии и педагогике, научатся лучше понимать и принимать себя, выстраивать здоровые отношения с противоположным полом. Всё это должно сформировать у подрастающего поколения положительное отношение к созданию семьи.

Задача руководителей школ — проконтролировать своевременность прохождения курсов повышения квалификации тех учителей, кого затронули данные изменения. Коллеги должны вовремя получить необходимые компетенции для качественного преподавания новых предметов.

В основной школе в программу по трудовому обучению войдут обязательные и вариативные модули. Основные преимущества новой программы труда заключаются в приобретении базовых навыков работы с разными материалами, знакомстве с миром профессий и самоопределении. Особое внимание будет уделено черчению и графической грамоте, а также введены разделы о беспилотных летательных аппаратах в модуле «Робототехника». С нового учебного года вводится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Его цель — формирование у обучающихся готовности к защите Отечества и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности. В рамках предмета школьники освоят знания и умения, которые помогут подготовиться к военной службе. Учебный предмет вводится во всех российских школах в 8-11 классах и будет проводиться один раз в неделю. Дополнительно к полученным на уроках знаниям будут организовываться учебные сборы, обучение практическим навыкам. Третий новый предмет — «Семьеведение» — призван ознакомить обучающихся 10-11 классов с социальным институтом семьи. Ребята получат базовые знания по психологии и педагогике, научатся лучше понимать и принимать себя, выстраивать здоровые отношения с противоположным полом. Всё это должно сформировать у подрастающего поколения положительное отношение к созданию семьи. Задача руководителей школ — проконтролировать своевременность прохождения курсов повышения квалификации тех учителей, кого затронули данные изменения. Коллеги должны вовремя получить необходимые компетенции для качественного преподавания новых предметов. Чем, по-Вашему, сельская школа отличается от городской?

Своей малокомплектностью и вместе с тем какой-то самодостаточностью. В любой сельской школе особая семейная атмосфера. Туда приходишь, как домой. Это большая дружная семья – дети, родители, учителя. Именно поэтому здесь царят очень теплые отношения друг к другу.

самодостаточностью. В любой сельской школе особая семейная атмосфера. Туда приходишь, как домой. Это большая дружная семья – дети, родители, учителя. Именно поэтому здесь царят очень теплые отношения друг к другу. Что пожелаете педагогическому сообществу в новом учебном году?

В первую очередь, здоровья, внутренней стойкости, профессиональной чуткости, оптимизма, а главное, удовольствия от собственной работы. Уверен, что наша команда профессионалов и далее будет делать всё максимально возможное для того, чтобы сельские школы, несмотря на все вызовы времени, продолжали свое уверенное поступательное развитие.

Ольга Дмитриева.