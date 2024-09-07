07 Сен

Избирательные участки работают во Дворце детского и молодёжного творчества

Во Дворце детского и молодёжного творчества размещены два избирательных участка: УИК √ 2809 и УИК √ 2813. Как отмечают члены комиссий, выборы проходят спокойно, в штатном режиме, во второй день голосования избиратели идут более оживлённо.

Автор записи: anna

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