Глава города Шумерли Эдуард Васильев посетил избирательные участки, расположенные в стенах Дворца детского и молодёжного творчества, пообщался с членами комиссий и избирателями.
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