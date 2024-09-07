07 Сен

Глава города Шумерли Эдуард Васильев посетил избирательные участки

Глава города Шумерли Эдуард Васильев посетил избирательные участки, расположенные в стенах Дворца детского и молодёжного творчества, пообщался с членами комиссий и избирателями.



Автор записи: anna

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