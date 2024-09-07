В Шумерле идет второй день голосования

6-8 сентября шумерлинцы выбирают депутатов Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва. На УИК №2820 выборы проходят в штатном режиме. Жалоб и происшествий не зафиксировано. Явка в первый день голосования здесь оказалась чуть ниже средней, чем по муниципалитету. Основной поток голосующих ожидают в выходные дни.

Избирательный участок №2821 (МУП «Коммунальник»), традиционно встречает нас шариками и хорошим настроением членов УИК. Из 820 избирателей, зарегистрированных на участке, в первый день проголосовало 16,5 %. 113 — на дому. И сегодня с первых минут работы УИК сюда потянулись жители микрорайона.