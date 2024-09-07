Воспитанница Шумерлинской санаторной школы-интерната побывала с ознакомительной экскурсией на УИК √2820

Ознакомительный экскурс был посвящен популяризации гражданских правовых знаний будущих избирателей.В 2026 года Ирине М. предстоит впервые принять участие в выборах. В связи с чем, члены УИК предоставили девушке познавательную информацию об истории избирательной системы РФ, о роли избирательных прав в жизни гражданина, о порядке проведения голосования на выборах. УИК № 2820.
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