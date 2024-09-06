Шумерлинцы голосуют

Раиса Васильевна Иванова одна из первых сделала свой выбор на УИК 2802.

Много лет она отдала любимому делу — работала библиотекарем в гимназии №8. И в настоящее время является хранителем богатого фотоархива — многие поколения гимназистов приходили в 1-й класс, взрослели и выпускались из учебного заведения на её глазах.

А сегодня Раиса Васильевна пришла в родные стены для того, чтобы отдать свой голос.

Многодетная семья Шелунцевых отдает свой голос в пользу кандидата на выборах в местное собрание депутатов.