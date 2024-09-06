Шумерлинец побывал на встрече с Дмитрием Медведевым

Председатель партии «Единая Россия» встретился с участниками СВО из регионов и ответил на их вопросы.

Чувашию на встрече представлял боевой офицер, подполковник, военный пенсионер Денис Андреев из Шумерли.



Д. Андреев находился на военной службе в 1997—2023 годы, участвовал в специальной военной операции. По ранению в сентябре 2023 года вышел в запас, награжден медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Мужества. Сегодня ведет работу по военно-патриотическому воспитанию юных шумерлинцев.

Встреча, по словам Дениса, получилась «волнительной и поучительной».



Источник: ЧРО партии «Единая Россия».