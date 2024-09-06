Хорошие новости к 1 сентября

Детские сады «Ладушки» и «Рябинушка», школа № 1 и Дворец детского и молодежного творчества г. Шумерли вошли в число 20 образовательных организаций Чувашии, которые получат грант Главы республики.

Средства грантов по 500 тысяч рублей каждый будут направлены на поддержку инноваций в сфере образования. Соответствующее распоряжение № 443-рг подписано 29 августа.

В конце августа в Чувашии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший общественный воспитатель». На суд жюри было представлено 7 работ из 6 городских и муниципальных образований.



Социальный педагог школы № 1 Татьяна Сарафанникова представила на конкурс материал с результатами своей работы и достижениями своих подопечных, а также показала себя в заданиях практической части. По результатам конкурса она признана победителем в номинации «Гражданская позиция».



Учитель русского языка и литературы школы № 1 Мария Леванова — в числе обладателей гранта Главы Чувашской Республики за инновационную деятельность в сфере образования.

Денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей получат 30 педагогических работников.



Подготовила Н. Игнатьева.