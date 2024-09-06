От Чувашии до звёзд

Андриян Григорьевич Николаев… Это имя, которое навсегда вписано в историю космонавтики и Чувашской Республики. Родившись в маленькой деревне, он стал третьим человеком в мире, покорившим космическое пространство. Его путь от простого парня из глубинки до знаменитого космонавта – это история о мечте, трудолюбии и непреклонной воле к победе.



Андриян Григорьевич родился 5 сентября 1929 г. в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашской АССР. Вырос в многодетной семье, где, кроме него, были еще трое детей: старший брат Иван, младшие брат Петр и сестра Зинаида. Отец Андрияна, Григорий Николаевич, работал конюхом в колхозе «Победа» со дня его основания. Мать, Анна Алексеевна, была дояркой. Все ближайшие родственники Андрияна были кровно связаны с колхозом. В «Победе», на ее лугах и полях, прошло детство будущего космонавта.

Становление будущего покорителя космических вершин проходило в тяжелые годы военного лихолетья. Так вспоминала мать Андрияна, Анна Алексеевна: «Во время войны, после смерти мужа, жили мы трудно. Плохо было и с одеждой, и с хлебом. Помню, после окончания семилетки в один ненастный осенний день Андриян отправился в Цивильск, продолжать образование. Сначала он хотел стать фельдшером, а в Цивильске было медицинское училище. Но что-то там ему не понравилось, и он перебрался в Мариинский Посад, к старшему брату Ивану, в лесотехникум».



В 1947 г. Андриян Николаев окончил техникум и по распределению был направлен на работу в трест «Южкареллес» в Карелию, где сначала работал помощником мастера по лесозаготовке, а затем и мастером. В апреле 1950 г. был призван в армию. В военкомате сообщили, что его отправят в авиацию, но не в летное училище, как он предполагал сначала, а на курсы воздушных стрелков-радистов. Так судьба Андрияна Николаева навсегда оказалась связанной с авиацией.



Он проходил службу в авиационной части на Кавказе. Во время службы обучался на курсах воздушных стрелков при Кировабадском военно-авиационном училище летчиков им. Хальзунова. Окончив в 1951 г. с отличием школу воздушных стрелков, А.Г. Николаев был направлен в Прикарпатский военный округ, в эскадрилью бомбардировщиков. И в том же году он поступил в Черниговское училище военных летчиков. Через некоторое время в составе группы курсантов Андрияна Григорьевича Николаева перевели во Фрунзенское военно-авиационное училище летчиков 73-й Воздушной армии Туркестанского военного округа. По окончании училища в конце 1954 г. А.Г. Николаеву было присвоено первое офицерское звание лейтенанта, позже он был назначен летчиком-истребителем в Московский округ противовоздушной обороны. В феврале 1958 г. Андриян Николаев был назначен адъютантом (начальником штаба) авиационной эскадрильи – старшим летчиком 401-го истребительно-авиационного полка войск Противовоздушной обороны Советского Союза.



В конце 1950-х гг. в СССР начинается строжайший отбор в первый отряд будущих космонавтов. Андрияну Григорьевичу удается его пройти. В этом выборе сыграла свою роль не только прекрасная физическая форма молодого человека, но и его настойчивость, воля, а также разносторонние технические знания. Приказом Главкома ВВС от 7 марта 1960 г. А.Г. Николаев был назначен на должность слушателя-космонавта Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР, а позже ему было присвоено воинское звание капитана. За короткий период Андриян прошел весь курс подготовки к полету.



Его старания не прошли даром. Приказом Главкома ВВС от 11 октября 1960 г. Андриян Григорьевич был назначен в первую шестерку космонавтов для подготовки к первому пилотируемому полету в космос. В апреле 1961 г. он участвовал в подготовке к полету Ю.А. Гагарина, а в августе 1961 г. был дублером Г.С. Титова при подготовке к полету корабля «Восток-2».



11 августа 1962 г. Андриян отправился в свой первый космический полет с позывным Сокол, совершив 64 витка вокруг Земли. Полет завершился только 15 августа. Это было событие, в котором все происходило в первый раз: первый полет в космос такой длительности – 94 часа 22 минуты; первый раз человек находился в корабле без скафандра и без привязи к креслу; первый групповой полет космических кораблей – на «Востоке-4» одновременно с Николаевым в космос отправился П.Р. Попович с позывным Беркут; первая установленная радиосвязь между экипажами двух кораблей; первый военный эксперимент по программе создания перехватчика спутников; первый раз человек самостоятельно управлял космическим кораблем.



После выполнения задания Николаев и Попович связали свою жизнь с работой отряда космонавтов. С 1963 по 1968 гг. А. Николаев был командиром отряда космонавтов в Звездном городке. В 1968 г., без отрыва от основной работы окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Н.Е. Жуковского. В том же году он был назначен заместителем начальника, а в 1974 г. – первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, где проработал до 1992 г. Наш земляк стал настоящим наставником для капитанов космических кораблей, передавая свой бесценный опыт и мудрость новым поколениям космонавтов. В 1965—1969 гг. входил в группу космонавтов, готовившихся по советским программам облета Луны.

1 июня 1970 г. состоялся второй полет Андрияна Николаева совместно с космонавтом В.И.

Севастьяновым на корабле «Союз-9». Полет стал рекордным по продолжительности – космонавты пробыли на орбите 424 часа 59 минут и совершили 286 оборотов вокруг Земли, пролетев около 11,9 миллиона километров. В полете была выполнена обширная программа научно-технических и медико-биологических исследований. После столь длительного полета на Земле впервые столкнулись с трудностями при адаптации вернувшихся космонавтов к земной гравитации — «эффектом Николаева». Впоследствии были сделаны выводы о важности организации физических тренировок на околоземной орбите.



После второго полета Андриян Николаев защитил диссертацию и получил научную степень кандидата технических наук, что стало началом нового этапа его насыщенной жизни. С 1974 г. Николаев стал первым заместителем начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Он мечтал о третьем полете в космос и даже обращался к руководству с просьбой включить его в советско-американскую программу. Однако было принято решение дать дорогу молодым космонавтам.



Параллельно с основной работой Николаев активно занимался общественной деятельностью. В 1990 г. летчик-космонавт избирается народным депутатом РСФСР, затем становится членом Верховного Совета РСФСР. В 1990—1993 гг. он – постоянный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации. В августе 1992 г. Андриян Григорьевич был уволен в запас со службы по достижении предельного возраста. С 1993 г. работал в аппарате мандатной комиссии Государственной Думы, куда его пригласил коллега по второму полету Виталий Севастьянов. Так их совместная работа продлилась еще на 12 лет. В 2000 г. Андрияна Григорьевича Николаева избрали академиком Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.



За большие заслуги перед страной Николаев неоднократно награждался: дважды становился Героем Советского Союза, дважды награждался орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, многочисленными медалями. Имя А.Г. Николаева носит кратер на обратной стороне Луны. Еще при жизни космонавт стал настоящей легендой. В его честь были названы улица в Чебоксарах и детский парк, расположенный на этой улице.



3 июля 2004 г. легендарный космонавт скоропостижно скончался в Чебоксарах и был похоронен с воинскими почестями на территории Музея космонавтики в Шоршелах.



ГАСИ Чувашии.







