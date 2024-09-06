Избирательные участки Шумерли открыли свои двери

Единый день голосования в России — 8 сентября 2024 года. Фактически выборы пройдут в период с 6 по 8 сентября. Шумерлинцы в эти дни будут выбирать депутатов Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики первого созыва.

До открытия избирательных участков осталось 10 минут.

За несколько минут до открытия избирательных участков члены УИК № 2801 выполнили необходимые законом процедуры — предъявили наблюдателям опечатанные урны для голосования, выдали списки избирателей.

Ровно в 8.00 избирательные участки открыты для голосующих.







