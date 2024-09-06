До празднования 108-й годовщины со дня образования Шумерли осталось недолго. В этом году День города будет отмечаться 14 сентября.

Вчера в горадминистрации состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению всеми любимого праздника. В числе рассмотренных вопросов — благоустройство мест проведения мероприятий, праздничное оформление, организация выездной торговли, ограничение движения транспорта в местах массового скопления народа, обеспечение безопасности и, конечно же, сами мероприятия.



В богатой программе — X республиканский фестиваль-конкурс дефиле военно-патриотических клубов, отрядов барабанщиков и плац-концертов «Парад маршевых ансамблей — 2024», семейный фестиваль финансовой грамотности, межрегиональный фестиваль семей, концертная программа с участием творческих коллективов города и округа, талантливых детей и артистов чувашской эстрады, спортивные мероприятия и др.



Торжественное открытие праздника и церемония вручения наград запланированы на вечернее время. Основные мероприятия пройдут на центральной площади и в городском парке.

Татьяна Александрова.