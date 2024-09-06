В Шумерлинском муниципальном округе работает 21 участковая избирательная комиссия

В Саланчике УИК № 2211 расположилась в административном здании в центре посёлка. Избиратели здесь всегда достаточно активно проявляют свою гражданскую позицию. На избирательном участке всё организовано должным образом: места выдачи избирательных бюллетеней, кабинки для тайного голосования и урны расположены в поле зрения членов УИК и наблюдателей.









Кирилл Мурашкин, 2006 г.р., впервые пришёл на выборы в качестве избирателя. 18 лет ему исполнилось совсем недавно, в конце июля. Кирилл проголосовал на избирательном участке № 2813.